Encuesta Cadem: Presidente Kast alcanza 44% de aprobación en sus primeros 100 días

La última encuesta Plaza Pública Cadem N°665, difundida este domingo, entregó una nueva medición sobre la evaluación del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, en el marco de sus primeros 100 días de gestión.

Según el sondeo, el mandatario registra un 44% de aprobación, mientras que un 53% de los encuestados desaprueba su desempeño.

La cifra negativa implica, además, un aumento de un punto en la desaprobación respecto de la medición anterior, lo que da cuenta de una leve tendencia al alza en el rechazo ciudadano.

El estudio también pone estos resultados en perspectiva histórica, al compararlos con los primeros 100 días de administraciones anteriores.

En ese análisis, el Presidente Kast supera en cuatro puntos la aprobación que obtuvo Gabriel Boric en el mismo período, pero se ubica por debajo de Sebastián Piñera en su segundo gobierno, con una diferencia de 16 puntos, y de Michelle Bachelet en su segundo mandato, con nueve puntos menos.