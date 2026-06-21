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Chile suma dos oros más para quedarse con el medallero del Sudamericano de tenis de mesa

Daniela Ortega ganó en los singles femeninos, mientras que Nicolás Burgos y Gustavo Gómez obtuvieron el primer lugar en los dobles.

Carlos Madariaga

Chile suma dos oros más para quedarse con el medallero del Sudamericano de tenis de mesa

Chile suma dos oros más para quedarse con el medallero del Sudamericano de tenis de mesa / Top Comunicaciones

El Team Chile de tenis de mesa venía pisando fuerte en el Sudamericano de la especialidad, disputado en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Deportivo Estadio Nacional, considerando que ya habían ganado oros por equipos tanto en damas como en varones.

En la última jornada del evento, este domingo, el plantel nacional siguió demostrando su buen nivel, pero en otras categorías.

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Por una parte, Nicolás Burgos y Gustavo Gómez se quedaron con el oro en el dobles masculino tras vencer por 3-1 en sets a los brasileños Leonardo Lizuka y Guilherme Teodoro.

A ello se suma el gran nivel de Daniela Ortega, que se consagró como la mejor nacional del evento al imponerse en los individuales femeninos luego de imponerse 4-0 en la final a la venezolana Cristina Gómez.

A lo anterior hay que considerar dos medallas de plata (Gustavo Gómez en individuales y el propio Gómez junto a Daniela Ortega en el dobles mixtos) y otros tres bronces, gracias a lo hecho en los dobles femeninos por Paulina Vega y Daniela Ortega, más Sofía Vega con Valentina Ríos.

Así las cosas, con los nueve podios continentales, el Team Chile de tenis de mesa se quedó con el primer lugar del medallero en el Sudamericano de la especialidad.

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