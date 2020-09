Organización animalista busca incluir los derechos animales en la Nueva Constitución: “Hoy son tratados como bienes muebles”

La tenencia responsable de animales no solo es esencial para respetar a nuestro entorno, sino que se necesita un marco legal que guíe a los humanos y proteja a los animales de posibles maltratos. Es la propuesta de la Fundación Derecho y Defensa Animal, una de las organizaciones que se fijó como objetivo incluir a los animales por primera vez en la Nueva Constitución.

“En los últimos años hemos visto un cambio en cómo la sociedad chilena trata a sus otros animales”, expresó Ariadna Beroiz, miembra de la fundación, en conversación con Ciudadano ADN. “Hoy el Código Civil los trata como bienes muebles y propiedad, pero hay otras leyes que los protegen, como el Código Penal que castiga el maltrato, la Ley Cholito y la Ley de Protección Animal. Nuestra campaña busca dejar en claro que son insuficientes”, aseguró.

La Constitución vigente, en tanto, establece el “derecho al medio ambiente”, un concepto ambiguo que no abarca los derechos animales. “Solo habla de la naturaleza, pero ni siquiera considera a los animales como parte del entorno”. A propósito, Ariadna recordó un caso judicial emblemático: a principios del 2000, la Corte de Apelaciones de Valparaíso autorizó a Sernapesca una matanza de lobos marinos. En ese momento, los grupos animalistas abogaron por parar esta resolución, pero no lo lograron debido a esta normativa constitucional. Por eso, insistió la activista, “este artículo no nos sirve. En la Constitución actual los animales no están incluidos de ninguna manera”.

Además, en el resto del mundo existen 50 constituciones que sí incluyen a sus animales en su regulación. De ellas, Ariadna destaca a cuatro: Alemania, Suiza, Brasil y Egipto, los dos primeros países “con una historia muy larga de protección a los animales”, Suiza como el primer país en incluir a los animales como objeto constitucionalmente protegido, y Egipto es “un país como el nuestro, que no tenía ningún tipo de regulación a los animales, ni siquiera penalizaban el maltrato animal, y fueron directamente a la Constitución. Esto da luces de lo que podría lograr Chile en su futura Constitución”.

Por eso, lo que propone Fundación Derecho y Defensa Animal es que la inclusión de los animales considere tres pilares: individualidad, deber estatal (que el Estado se haga cargo de los maltratos) y sintiencia, esto es, establecer que los animales tienen la capacidad de sentir experiencias o dolor, lo cual permitiría que un nuevo ordenamiento legal no solo incluya a animales domésticos, sino a todos los animales que se utilizan en cualquier tipo de industria, incluso en la experimentación, y que los procesos de matanza o transporte consideren los intereses de los animales.

La recepción de las propuestas por parte de parlamentarios, asegura Ariadna, ha sido buena: de hecho, ya existe un proyecto para hacer modificaciones al Código Civil. “Hemos ido notando que el interés y la preocupación por los animales es transversal, no es más de derecha ni de izquierda. Hoy existe una bancada animalista en el Frente Amplio, donde está Vlado MIrosevic, pero también existe apoyo de otras partes”, contó.

Por ahora, la fundación está moviendo un sitio web y el hashtag #AnimalesEnLaConstitucion. Sin embargo, no buscan participar como constituyentes en una eventual Convención. Ariadna explicó: “No tenemos eso en la palestra, nuestro trabajo es académico, pero sí queremos hablar con aquellos que estén en esta discusión, presentarles nuestro programa y las razones para que los animales estén en la Nueva Constitución”, buscando hacer “una acción efectiva, no solo una declaración de buenas intenciones”.