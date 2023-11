Encuentran a perros comunitarios desaparecidos en Valdivia enterrados en patio de un gimnasio

Durante la noche del pasado jueves, fueron encontrados los cuerpos de “Caballita” y “Viejito”, perros comunitarios de Valdivia que se encontraban desaparecidos y que generaron conmoción en la ciudad capital de la Región de Los Ríos.

Los cadáveres de los canes fueron hallados enterrados al interior del patio de un gimnasio ubicado en Janequeo, y quienes mediante sus redes sociales explicaron lo sucedido.

¿Qué pasó?

La desaparición de estos perritos conmovieron a la población, lo cual terminó en violentas protestas en el centro de la ciudad, donde manifestantes realizaron destrozos en el Café Palace, puesto que los dueños de estos son acusados de hacer desaparecer a “Caballita” y “Viejito”.

Tras el hallazgo de los cuerpos en el patio del gimnasio de nombre Sparta, el recinto emitió un comunicado mediante redes sociales firmado por Daniel Langer, donde entrega detalles de lo ocurrido.

“La madrugada en la que sucedieron los lamentables hechos, una persona que asiste al gimnasio estaba estacionada frente al mismo y captó imágenes donde se pueden apreciar el auto y a una de las personas que aparecen en el video viralizado por RR.SS.”, parte el relato.

“La persona pensó que la situación se trataba de un robo, me pone en conocimiento enviando las imágenes a un encargado del gym y señalando que ha visto a 3 sujetos fuera del gimnasio”, explicó.

“Para contextualizar, una de las personas captada en la imagen era de mi confianza, la que tenía autorizado y acceso al ingreso del gimnasio, por el patio del recinto por lo que descarté de inmediato un robo y no le dimos importancia”, agregaron desde el gimnasio.

“El día de ayer, al hacerse viral el video y atando cabos, llegamos a especular que estos tres sujetos a lo que probablemente ingresaron, fue a enterrar a Caballita y Viejito en el patio del recinto”, prosigue el texto.

“Si bien mantenía relación de amistad con uno de los participantes y conocía a los otros dos, eso no quiere decir que voy a avalar ni estar a favor de todo lo sucedido ni mucho menos los voy a encubrir, es por esto que el día de hoy me dirigí a dependencias de la Policía de Investigaciones para prestar declaración y para que procedieran a hacer las pericias correspondientes en el patio del recinto”, señalaron.

“No tengo absolutamente nada que ver como autor o partícipe en esto, yo no tenía conocimiento alguno, ya que los sujetos entraron sin ninguna autorización al recinto y que al igual que todos ustedes me conmociona muchísimo la situación y espero que muy prontamente se puedan esclarecer los hechos y los motivos que llevaron a estas personas a cometer estos actos”, cierra el post de Instagram.