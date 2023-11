Violenta pelea en Bus Red: esposa del pasajero da su versión sobre las razones de la brutal gresca

Un incidente violento se produjo en un bus del sistema Red en la comuna de San Bernardo, involucrando a un pasajero, identificado como Cristián Salinas, y el conductor del vehículo. El altercado, que terminó en golpes y el lanzamiento de un extintor, ha generado preocupación y debate sobre la seguridad en el transporte público.

Según el relato de Salinas, el conflicto comenzó cuando el conductor se negó a abrir la puerta del medio para que su esposa y su hijo, que llevaban en coche, pudieran subir al bus. “El hombre me decía que tenía que dar las gracias, que tenía que pedir las cosas por favor. Que era poco empático. Yo le dije que eso no le corresponde. Que yo pagando el pasaje, si le doy las gracias o no, eso quedaba a mi criterio”, explicó Cristián.

A pesar de estos problemas iniciales, la familia logró subir al bus. Sin embargo, la situación se agravó justo antes de descender, cuando ambos hombres se agarraron a golpes, culminando con el lanzamiento de un extintor que resultó en la cara ensangrentada del conductor.

La esposa de Cristián, quien fue testigo del incidente, ofreció su versión de los hechos en una entrevista con Meganoticias. Según ella, la conducta imprudente del conductor, que pasaba los lomos de toro a alta velocidad, fue la causa principal de la molestia de su marido. “Una frenada a 60 kilómetros por hora es prácticamente un choque. Yo hubiera salido disparada, mi hijo se hubiese dado vuelta y se hubiese lesionado. Eso no puede ocurrir”, afirmó.

“Yo iba afirmada con el coche, tratando de que no se moviera mucho, y ahí es cuando mi pareja le dice ‘oye, baja la velocidad, vas con un menor de edad, vas con un coche y si se da vuelta ahí va a pasar a ser otra historia’”, agregó la esposa de Cristián.