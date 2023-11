Jorge Sharp tras ser suspendido de sus funciones como alcalde de Valparaíso: “Lo que no lograron por las urnas, querían lograrlo por esta vía, que era destituirme”

11:30 fue que comenzó la transmisión en las redes sociales de la municipalidad de Valparaíso. ¿El tema? La suspensión, por un mes, del alcalde Jorge Sharp, a raíz de un fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) por la administración en dos colegios de la comuna.

En el encuadre había un moderado, Shap y su abogado defensor, Manuel Villarroel. Comenzó aclarando, por cierto, que el proceso judicial fue pagado por el alcalde “como persona natural”. Luego, el jurista aseguró que “no es correcto” hablar de suspensión, pues “lleva a pensar al equivoco que lo suspenden infinitamente”. Y tampoco que se hable de “notable abandono de deberes”, sino que, a su juicio, solo fue “abandono de deberes”.

Y ese abandono de deberes fue por no supervigilar dos establecimientos administrados por la Corporación municipal de Valparaíso (Cormuval).

Cronología

Villarroel contó que la indagatoria del TRICEL apuntaba a 35 cargos, de los cualres fueron descartados 26. Y de ellos, “dejó vivos” nueve: seis de ellos serían de la administración previa a la de Sharp. Además, todos tendrían vinculación con Cormuval, no con la municipalidad, pese a que por el cargo, el Sharp quien preside el directorio de la Corporación.

“La fiscalización que dio origen al proceso tenía como sustento un informe de Contraloría que estableció un sumario administrativo en contra del alcalde, el que fue sobreseído”, acotó el abogado defensor.

Luego, el propio alcalde señaló: “La causa de la sanción no está generada por nuestra administración. Es decir, el problema se genera porque el sistema de prácticas que tenía 2 liceos en nuestra comuna (…) No es que hayamos creado este problema o irregularidad; si cabe una autocrítica respecto a lo sucedido, quizás no nos dimos cuenta inmediatamente del problema que existía en esos dos liceos”.

A modo de “graficar” la decisión del TRICEL, Sharp señaló que esta orden de supervigilancia sería como “que yo casi tendría que estar metido en el día a día de los colegios”: “Es imposible que a pocos días de haber asumido hayamos incurrido en esa falla”.

“Los cargos de corrupción o los más graves a los que se refería manuel están todos descartados y fueron usados por los acusadores para denostar nuestro proyecto y dar cuenta de algo que no era así. (El objetivo de esta acusación era) lograr mi destitución, porque así podrían volver”, desarrolló antes de nombrar a los exconcejales Marcelo Barraza y Carlos Banner como impulsores del hecho (nombres que estuvieron con el suyo en las elecciones). “Todos perdieron. Lo que no lograron por las urnas, querían lograrlo por esta vía, que era destituirme”, acotó.

El futuro de Sharp

El alcalde explicó la ejecución del fallo que aseguró acatar: “Vamos a cumplir. No estamos de acuerdo con ella, pero somos respetuosos de las instituciones y las leyes de nuestro país. Lo vamos a cumplir como corresponde, de forma seria y responsable”.

“La suspensión se hace efectiva desde que me notifico y eso aún no es efectivo. Eso va a durar un mes. Aunque es el deseo de muchos que sea suspendido de forma permanente, no lo lograron”, planteó.

Así las cosas, asumirá como alcalde subrogante el administrador municipal, Daniel Ramírez; en la Secretaría Comunal de Planificación estará Alejandro Escobar y en la Dirección de Desarrollo Comunitario, Carla Meyer: “La alcaldía ciudadana tiene vida y para rato, porque está vinculado a los cerros de valpraíos, a los pobladores de Laguna Verde, de Placilla y Peñuelas (…) No voy a actuar como alcalde, pero estaremos en la calle, como siempre, conversando con vecinos y vecinas, y ya en otros roles que en su momento comunicaré de forma detallada a los vecinos y vecinas”.