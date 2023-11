El fiscal nacional, Ángel Valencia, junto a la subsecretaria subrogante de Interior, Carolina Garrido; el subdirector de Carabineros, general inspector Marcelo Araya; y el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, se refirieron a la liberación del empresario metalúrgico Rudy Basualdo, secuestrado el miércoles pasado y liberado la madrugada de este viernes en San Fernando.

Valencia comenzó la exposición agradeciendo la labor de las policías, al equipo de la fiscalía local y al Gobierno, antes de adelantar lo que será el trabajo del ente persecutor:

“La Fiscalía va a seguir, primero, trabajando en la investigación de estos hechos. El trabajo de la Fiscalía y las policías no ha terminado: la investigación sigue en curso, va a seguir avanzando, no va a concluir hasta que se dé con el paradero, se pueda a presentar ante la justicia y se pueda obtener condena en contra de los autores de este delito, y no vamos a detenernos en aquello. Al resto (los que no son los 3 que se encuentran en prisión preventiva) los vamos a seguir buscando, para solicitar y obtener las penas más severas (…) Si ellos están organizados, nosotros vamos a estar más organizados que ellos porque juntos somos más fuertes”.

Por su parte, la subsecretaria (s) Garrido detalló que, por medio de la delegación regional presidencial de O’Higgins, se harán parte por medio de una querella contra todos quienes resulten responsables: “El Gobierno va a estar siempre disponible para que trabajemos en coordinación y fortalecer las capacidades de prevención, control y persecución penla de las policías y todas las instituciones involucradas”.

En tanto el general inspector Araya aseguró que, en cuanto se supo del secuestro de Basualdo, “el general director dispuso inmediatamente la totalidad de los medios, pensando que había una víctima y que tenía que ser asumido de manera integral”. A ello sumó palabras al trabajo que logró la detención en flagrancia por parte de personal de Orden y Seguridad del territorio.

Por último, el fiscal Emiliano Arias llamó nuevamente a “la cooperación a la comunidad, a la ciudadanía en general, para que confíen en las instituciones y nos entreguen información”, pues “esto es consecuencia de un trabajo en equipo”.

Luego de confirmar que se entregó dinero a cambio de la liberación del empresario, se le consultó respecto de si esa decisión fue una derrota: “Nuestra principal misión, en este tipo de delitos, que es de muy compleja investigación, es proteger a la víctima. La tenemos sana y salva, también a los autores materiales del secuestro. Es trabajo realizado en flagrancia, lo que ha permitido la detención y formalización de una parte de la banda que sin duda nos permitirá desarrollar diligencias posteriores”.