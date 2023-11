Cabo de Carabineros dado de baja por supuesta golpiza a un hombre debe ser reintegrado: abogado acusa “actuar indolente” de la institución

“No cabe duda que su baja fue injusta e ilegal”. Con estas palabras el abogado Ciro Sáez del estudio VLC, que representa al cabo de Carabineros Rudy Vera Henríquez, se refirió a lo que vivió su defendido que hace cinco años fue dado de baja de la institución uniformada por supuestamente haber golpeado a un hombre detenido, hecho por el cual fue absuelto, por lo que tendrá que ser reintegrado a sus funciones.

“El general director (Ricardo Yánez) que suscribe se ha formado la convicción de que el exfuncionario cumplió, en todo momento, con el debido interés los deberes policiales, profesionales o funcionarios, en el sentido de mantener el control de la situación frente a un imputado claramente hostil”, dice el documento en el que se indica que el cabo Rudy Vera debe ser reintegrado.

El caso del cabo Vera

El día 17 de diciembre de 2018 el cabo primero Rudy Vera Hernández fue sacado de Carabineros luego que Cristián Mendoza, quien había sido detenido, lo acusara de haberlo golpeado en su rostro mientras se encontraba bajo su custodia en el calabozo de la 31ᵃ Comisaría de Carabineros de San Ramón. Sus superiores le imputaron el delito de abusos contra particulares, similares al por el que había sido detenido Mendoza.

Al día siguiente Vera Hernández pasó a control de detención por el delito antes mencionado: el Ministerio Público pedía dos años de presidio, con apoyo del Consejo de Defensa del Estado. Pero en el juicio oral se demostró que Mendoza, el detenido, había tenido “una actitud violenta y confrontacional, gritando y amenazando de muerte al funcionario policial”.

Finalmente, en enero de 2021, el Sexto Tribunal Oral en lo Penal lo absolvió en un fallo unánime, pues “no se ha logrado adquirir la convicción en cuanto a la acreditación de los elementos descritos en la figura penal del artículo 255 del Código Penal y al carácter doloso”.

En total, fueron cinco años los que el cabo Vera estuvo fuera de la institución y que interrumpió una carrera de 11 años. Pero hay más, pues la defensa acusó revictimización.

Digo el abogado Sáez: “Hoy los carabineros salen con miedo a la calle, la adhesión a la institución va desapareciendo, porque sus mandos actúan de manera indolente, abusiva y mienten para que se les haga daño. (Distinto) es el caso de un funcionario que comete un delito de matar a una persona por andar manejando curado, que le pasa información a delincuentes o que cometió cohecho, eso es para una baja, porque es un hecho constatable”.

Tras la destitución de Vera Hernández se presentaron querellas judiciales por prevaricación administrativa y falta en laobligación de denunciar en contra de los generales Cristian Mardones (quien dictó la resolución de baja ese día), Jean Camus (el que rechazó la petición de la defensa, pese a la sentencia absolutoria), el mayor Gerardo Mediavilla y el capitán José Antonio Sepúlveda (quienes revisaron las cámaras de seguridad y habrían testificado sobre “hechos distorsionados y falsos”, según reza la querella, y porque no denunciaron la amenaza de muerte contra el cabo).

La querella también pide una indemnización de perjuicios contra el fisco por más de $410 millones.

“No cabe duda que su baja fue injusta, fue ilegal, nunca se tuvo en cuenta la presunción de inocencia de mi representado. En todo momento fue culpable y se le aplicó la pena máxima: la destitución. No tuvieron ninguna consideración con su familia y las consecuencias que tendría para su hijo de 14 años con discapacidad severa, que estuvo un tercio de su vida sin tratamiento y dejó de tener la atención en el Hospital de Carabineros, podemos ver que los mandos que estuvieron a cargo de resolver la situación del cabo Rudy Vera fue abusiva, mentirosa e injusta. Distinto es el caso en que un carabinero no se apegue a los principios que establece la propia institución. Habiendo recibido la sentencia que dicto el tribunal oral en lo penal, este en una actitud indolente, no lo entregó a sus mandos o sus mandos no lo quisieron oir”, cerró el abogado.