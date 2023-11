Discusión deja a un hombre fallecido en Estación Central

La noche de este viernes 4 de noviembre, personal policial constató de una discusión que terminó con una víctima fatal en Estación Central.

En concreto, Carabineros asistió a un cité ubicado en calle Los pingüinos en Estación Central, espacio en el que dos sujetos, un arrendatario y un ex arrendatario, por razones que aún se investigan, comenzaron a discutir, lo que desencadenó que uno de ellos, le propiciara al otro, heridas cortopunzantes en el cuello y tórax.

Según información preliminar, habría sido el arrendatario quien apuñaló al ex arrendatario, el cual murió en el lugar. En tanto, la discusión se habría originado debido a que el propietario había expulsado a la víctima por no pago, pero al no haber devuelto la llave, él podía entrar cuando quisiera.

En palabras del Fiscal Javier Maller Lacalle, Fiscal de la Fiscalía Santiago Centro Norte, desde el Ministerio Público, encargaron a Carabineros a trabajar en el sitio de los hechos y resguardar el lugar, así como también a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes ya realizaron las primeras pericias según indicó T13.

Asimismo, se expuso que los primeros exámenes a la víctima ya fueron ejecutados, al igual que el seguimiento de testigos, vecinos del cité, el propietario del inmueble, tenencia de cámaras y todo lo necesario para encontrar a quien cometió este homicidio.