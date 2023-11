Oficializan cambio de nombre de calle en Santiago por el de un detenido desaparecido en el golpe de Estado

Este sábado, con la presencia del Partido Comunista (PC), la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, concejales, vecinos y organizaciones sociales y de Derechos Humanos (DD.HH.) se oficializó el cambio de nombre de la calle Aconcagua por Carlos Contreras Maluje, detenido desaparecido en el Golpe de Estado.

“En la comuna de Santiago hemos decidido que este año, sea un año de memoria. Un año en que podamos reconocer lo que ha pasado, nuestra historia y lo que ha sucedido en los espacios de la comuna barrial y capital”, manifestó la jefa comunal.

En esa línea, la alcaldesa Hassler señaló que el objetivo es dar una señal “para que nunca más se repitan las violaciones a los DD.HH., las personas detenidas, las personas ejecutadas. Y que podamos, por tanto, profundizar la democracia“.

“Por ello, hemos decidido junto a diversas autoridades y organizaciones, el poder renombrar 12 lugares de la comuna de Santiago (…) Y es por eso que, hoy día, pudimos generar el cambio de nombre de la calle Aconcagua por Carlos Contreras Maluje“.

Carlos Contreras Maluje, fue un hombre, esposo, hijo y padre, quien marcó y dejó una huella en la historia de nuestro país tras ser víctima de la Dictadura Militar perpetrada por Augusto Pinochet. En ese sentido, la edil sostuvo que “hemos podido acompañar a la familia en este acto de reparación”.

“No se puede permitir”

Por otro lado, la alcaldesa Hassler se refirió a la postura que tomó el PC respecto al próximo plesbicisto 2023 del 17 de diciembre. Y sostuvo, que es fundamental no retroceder en derechos sociales, como en el caso de las mujeres.

“A mí me parece que es fundamental no retroceder en derechos. En derechos tan importantes, como el derecho de las mujeres, por el cual hemos luchado durante tantos años. Y es en ese sentido que, poner en riesgo, por ejemplo, el aborto en tres causales extremas nos parece un elemento que no se puede permitir“.