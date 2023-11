Llega a nuestro país el cuerpo de la mucama chilena asesinada en un hotel de Estados Unidos

El cuerpo de Natalia Manríquez, la mucama chilena hallada muerta en un hotel de Estados Unidos (EE.UU.), llegó a nuestro país durante la mañana de este jueves. Donde pasó por la Seremi de Salud y por una funeraria, hasta terminar en su hogar.

Recordar que el hecho ocurrió el pasado 7 de septiembre, cuando la mujer de 35 años fue encontrada sin vida en el hotel “Super 8”, en el que habría sido víctima de Jesse Smith, quien estaba prófugo de la justicia por agresiones sexuales.

La madre de Natalia, Laura Sepúlveda, se refirió a la llegada del cuerpo de la joven: “La pena no se me va a ir nunca de mi corazón, de que mi hija llegue para acá, porque quería que mi hija llegara como corresponde, pero no así como ella viene”, según consignó Meganoticias.

“Me voy a aferrar a Dios y tengo que tener fuerza y fortaleza por mi niño, porque (Natalia) me dejó un niño, por lo que tengo que seguir luchando por él. No me puedo decaer en ningún momento”, agregó.

Exchico reality ayudó en repatriación

De acuerdo con el medio antes mencionado, el exchico reality Jorge Olivares, el cual se encuentra radicado en EE.UU., se ofreció a aportar en la repatriación del cuerpo de Natalia, tras ver lo sucedido.

En esa línea, indicó que “la razón es yo soy migrante en EE.UU., llevo ocho años, llegué de cero a este país y sé lo difícil que es empezar una vida acá y me puse en el lugar de ella y en el lugar de la familia”.

Situación que no fue fácil para la familia de la joven, quienes tuvieron que conseguir los pasaportes, las visas y viajar hasta ese país para coordinar. “Hemos gastado casi 22 mil dólares, eso es costos de repatriación, que implica preparar el cuerpo con todos los trámites, el pasaje en avión, y después están los costos de la funeraria en Chile, que también lo costeamos”, detalló Olivares.