Madre de mucama chilena asesinada en Estados Unidos: “El hotel no quiere que esto se sepa, porque hace no mucho hubo otro asesinato”

El crimen de una chilena en Estados Unidos tiene conmocionada a su familia: se trata de Natalia Manríquez Sepúlveda, de 35 años, quien fue encontrada sin vida en “extrañas circunstancias” en el hotel en el que trabajaba como mucama, según información de la policía local.

El hecho quedó al descubierto el pasado 7 de septiembre, en el hotel Super 8, en Council Bluffs, Iowa. Las cámaras de seguridad mostraron saliendo de la habitación de Manríquez a Jesse Smith, de 49 años, segundo en la prioridad de prófugos de la justicia por agresiones sexuales. La policía estadounidense logró su aprehensión, por lo que actualmente se encuentra en la cárcel de Pottawattamie por cargos de abuso sexual en tercer grado.

Durante la mañana de este miércoles, Laura Sepúlveda, la madre de Natalia, abordó el caso en Contigo en la mañana, de CHV: “Me entero por su amiga, me empieza a llamar por WhatsApp y yo no contestaba porque no conocía el número. Ya después de tanta insistencia, le contesté. Me preguntaba si estaba en el living o el dormitorio, porque me tenía que dar una mala noticia. Me dijo que la encontraron en el hotel donde trabajaba”.

Medios locales consignaron el prontuario de Smith: agresión, agresión sexual, agresión sexual a un niño, robo, acoso, fraude, delito grave de amenazas, entre 1999, 2003 y 2006.

Natalia le había contado del acoso de Smith, dijo Laura: “Me había contado que había una persona que la acosaba, cosas que no puedo decir aquí por cómo él se expresaba con ella. Eran frases de índole sexual”.

Otro antecedente fue del propio Hotel Super 8: “Ella me dijo que la habían asesinado en el hotel. Pero después le dijeron que le había dado un ataque al corazón”.

Hace dos años que Manríquez estaba en Estados Unidos probando suerte: quería enviar dinero a su hijo de 13 años. Al Super 8 había llegado hace seis meses.

Por lo pronto, la familia necesita reunir cerca de $9 millones para repatriarla.