Buzo mariscador desaparecido en Coquimbo: hallan su cuerpo sin vida a 17,5 metros de profundidad en el mar

Un joven buzo mariscador de 29 años, quien desapareció mientras realizaba labores de extracción de mariscos en un área no habilitada en el sitio 3 del puerto de Coquimbo, fue encontrado sin vida. Esto luego de varios días de intensa búsqueda en las aguas del mar de la comuna del norte del país.

La desaparición del joven pescador artesanal desencadenó un esfuerzo conjunto de búsqueda y rescate, que involucró a diversas entidades y voluntarios. La Municipalidad de Coquimbo, buzos mariscadores de la zona, la empresa Pacific Sub, ONGs de rescatistas y personal de la Armada se unieron en la búsqueda, desplegando recursos terrestres, aéreos y marítimos para tratar de localizar al joven.

Sin embargo, las condiciones climáticas adversas, incluyendo fuertes marejadas, dificultaron en gran medida los esfuerzos de búsqueda durante varios días. A pesar de los protocolos exhaustivos y el compromiso de los equipos de rescate, no se logró encontrar al joven en los primeros días de búsqueda.

El cuerpo del joven mariscador de Coquimbo fue encontrado sin vida

Finalmente, el cuerpo del joven mariscador fue hallado a una profundidad de 17,5 metros en el mar. Este trágico hallazgo se produjo el domingo 29 de octubre, alrededor de las 15:00 horas. El hermano del fallecido, identificado como Osvaldo Valdivia Mardones, expresó su agradecimiento por los esfuerzos realizados en la búsqueda.

El hermano del difunto buzo mariscador señaló estar con “harta fuerza de Dios, harta fuerza de todos quienes me han ayudado. Se me va a hacer muy largo si los nombro nombre por nombre (…) Son muchas las personas que me han ayudado en realidad“.

Luego, Osvaldo Valdivia Mardones agregó: “Tengo dos lindos sobrinos, uno de 11, Martín, y Antonella, de 9. Yo le grité (a su hermano) que estaban sus hijos esperándolo afuera. Y que yo no iba a irme sin él. Me escuchó. Adoraba a sus hijos él“.

El capitán de Puerto de Coquimbo, Víctor Herrera Atela, proporcionó detalles sobre el descubrimiento del cuerpo. El caso, en su fase de investigación, ha sido entregado a la fiscalía. “Los esfuerzos efectuados de manera mancomunada entre nuestra institución, la municipalidad, los voluntarios, pescadores, buzos, la misma familia, ha dado resultados positivos. Hemos encontrado a la persona desaparecida, la cual se encontraba 17,5 metros de profundidad en el sector sitio 3 del terminal Puerto de Coquimbo”, expresó.

“Así que con esto logramos también a aportar un poco a mitigar el dolor de la familia y a poder cerrar un ciclo. El esfuerzo realizado de 24/7. Un esfuerzo que requirió de personal, de material, de todas las instituciones que estamos trabajando en el sector”, adicionó y cerró el capitán de la Armada de Chile.