Servel recurre a fiscalía por gastos electorales no rendidos por el Partido Comunes

El Servicio Electoral (Servel) ha emitido un oficio reservado, denunciando al Partido Comunes por no presentar la rendición del balance financiero del año 2021. Según el documento, hay una suma de $142.686.823, correspondiente al aporte fiscal entre 2020 y 2021, que no ha sido acreditada hasta la fecha. Esta situación podría tener connotaciones de delito.

El oficio, dirigido a la Fiscalía Nacional, señala: “Han transcurrido 217 días del plazo de presentación de los estados financieros del año 2021 y el colectivo (Partido Comunes) no ha presentado la rendición del balance”, señala La Tercera.

Esta denuncia se suma a una serie de investigaciones que el partido enfrenta desde noviembre de 2021, tras un reportaje que reveló inconsistencias en la rendición de gastos de campaña a la Gobernación de la RM de Karina Oliva, exmilitante del partido.

La detención se centra en la triangulación de dineros para justificar gastos de campaña que no correspondían y la emisión de boletas falsas por servicios no prestados. Diego Corvalán, exmilitante y sociólogo, ha colaborado con el Ministerio Público, detallando que se le pidió emitir una boleta para cubrir gastos no declarados de la campaña de Oliva.

Corvalán también mencionó que la ONG Chile Movilizado fue utilizada como “fachada” para justificar ciertos gastos.

El sociólogo indicó que Martín Miranda, quien le depositaba su sueldo, afirmó que Oliva estaba al tanto de cada movimiento financiero. Además, señaló que los informes de Chile Movilizado eran idénticos a los de Criteria, lo que ya estaba en manos del Ministerio Público.