Durante esta jornada se dio a conocer que la reconocida farmacéutica china Sinovac desistió de construir una planta para el desarrollo de vacunas en la comuna de Antofagasta, como se había anunciado en 2021.

Según confirmó la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Aisén Etcheverry, la decisión de la empresa asiática respondería al tamaño del mercado local.

En conversación con radio Cooperativa, la secretaría de Estado indicó que “de los antecedentes que tenemos nosotros, más bien lo que gatilló la decisión, no fue un tema de permisos, fue un tema de tamaño de mercado, que son razones distintas”.

“Particularmente es una planta que estaba pensada para un cierto tipo de vacuna. En sencillo: no se puede hacer todo tipo de vacunas en una misma planta, sino que son específicas para un tipo de vacunas y esa tecnología en particular tenía ciertas características de mercado que efectivamente a Sinovac no le parecían lo necesariamente atractivo desde Chile y sabemos que había conversaciones con Colombia en realidad”, detalló Etcheverry.

No obstante, la ministra indicó que esta determinación no cierra las puertas a otras negociaciones futuras con Sinovac.

Recordemos que, fue en 2021 que la empresa farmacéutica anunció que se instalaría una planta de desarrollo tecnológico para vacunas en Antofagasta.

De hecho, el antiguo ministro de Economía del Gobierno de Sebastián Piñera, Lucas Palacios, aseguró que dicha planta estaría lista para el 2022 y contribuiría con cerca de 50 millones de vacunas al año para toda Latinoamérica.