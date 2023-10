“Los galones siguen explotando”: los registros del violento incendio que afecta a planta de gas en Maipú

Un voraz incendio afecta la tarde de este viernes a una planta de gas, ubicada en la comuna de Maipú, Región Metropolitana

De acuerdo a información preliminar, el recinto afectado se trata de una propiedad de la empresa Gasco, ubicada en Camino a Melipilla.

A raíz de este incendio, una gran columna de humo ha sido divisada desde distintos sectores de la capital.

En tanto, vecinos del sector reportaron algunas explosiones por este incendio que afecta a una planta de gas en Maipú.

“Sale mucho fuego”

Es más, esto último quedó registrado en uno de los tantos videos que los testigos de las llamas han subido a redes sociales.

“Todavía siguen explotando o me tinca que son los galones que están explotando. Se ve fuego y sigue explotando mucho. No sé si llamar a mi mamá. Sale mucho fuego. No sé a dónde nos vamos a meter si quieren que sigamos subiendo”, se puede escuchar en uno de los registros publicados en X (ex Twitter).

Así como este, son cientos los videos subidos a redes sociales, incluyendo a autoridades, como el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien hizo un llamado “al autocuidado y a tomar rutas alternativas”.

