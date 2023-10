“No me gusta referirme a cosas que no han sucedido”: Javiera Martínez niega haber sido citada a declarar por Caso Convenios

La jornada de este miércoles, a la salida de la Comisión de Hacienda, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, aseguró que no ha sido citada a declarar por el Caso Convenios.

En concreto, tras la instancia, la directora fue consultada sobre la petición que hicieron desde Chile Vamos y Republicanos, quienes solicitaron su renuncia debido a que fue citada a declarar en calidad de imputada por dicho caso, por una querella presentada desde la misma oposición.

“No hemos recibido ninguna citación”

“Ni yo ni mi abogado representante hemos recibido ninguna citación bajo ninguna condición“, señaló Martínez. Además, respecto a la petición de renuncia, sostuvo que “quiero quedarme con el ambiente que tuvimos ahora en la Comisión de Hacienda o de la Comisión Mixta de Presupuesto la semana pasada(…) que fue un ánimo constructivo”.

En esa línea, detalló que “nosotros ahora en la Comisión tuvimos 12 reuniones, de manera transversal, para ir avanzando en el proyecto ‘Regiones más fuertes’. Acá se están discutiendo temas importantes, la Ley de Presupuestos es un desafío importante, que viene con muchos cambios como lo hemos explicado. Entonces, toda mi cabeza hoy día está en función de sacar adelante este proyecto“.

Al ser consultada sobre la posibilidad de ser citada, la directora de Presupuestos dijo que “no me gusta referirme a cosas que no ha sucedido“. Y reafirmó que no recibido ninguna citación a declarar por parte de fiscalía, bajo ninguna condición.

“Piedra de tope”

Finalmente, Martínez abordó los cuestionamientos que ha recibido desde la oposición que aseguran que su presencia en el cargo podría significar una “piedra de tope” para sacar adelante la Ley de Presupuestos. En ese sentido, precisó que “me quedo con el trabajo fructífero que hemos tenido con la Comisión Mixta(…) Toda mi disposición, todo mi enfoque y todo el esfuerzo está en eso“.