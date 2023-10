Presidente de la comunidad Palestina en Chile aseguró que si los palestinos no tienen su propio Estado “no habrá paz”

En el marco de una velatón realizada en la comuna de Vitacura por las víctimas de la guerra en medio oriente, el presidente de la comunidad Palestina en Chile, Maurice Khamis, aseguró que si los palestinos no tienen su propio Estado, “no habrá paz“.

“Para que se acaben estos conflictos y estas muertes no puede seguir el Ejército ocupando una tierra que no le corresponde y el Estado de Israel no permitiendo que los palestinos tengan su propio Estado. Y si los palestinos no tienen su propio Estado, no va haber paz. La solución acá es que se acabe la ocupación”, añadió.

Por otro lado, hasta el momento, el número de víctimas mortales que ha dejado el conflicto entre Hamás e Israel supera ya las 1.600. Israel ha informado que más de 1.000 ciudadanos han muerto, mientras Gaza cifra sus fallecidos en más de 830 y al menos 4.250 heridos.

Asimismo, las Fuerzas Armadas de Israel informaron que han movilizado a 300.000 reservistas para lanzar una incursión en la Franja de Gaza y aseguran haber retomado el control de los territorios cercanos de dicha zona.

Velatón por Palestina

Frente a esta situación, la comunidad Palestina en Chile comunicó que este martes, a las 19:30 horas, realizó un velatón por Palestina en el frontis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sede de la ONU, ubicado en Dar Hammarskjold 3477, comuna de Vitacura.