Chileno en Israel tras ataque de Hamás: “Más que una sorpresa fue entrar en pánico porque no sabíamos que estaba pasando”

Este sábado 7 de octubre se registró al que se le ha denominado como un “ataque sin precedentes” por parte de Hamás a Israel. La ofensiva sorpresa por parte del grupo islamista en el sur del territorio israelí ha ocasionado la muerte de miles de personas que se encontraban en la zona de conflicto cercana a Gaza.

En el lugar del conflicto también existe la presencia de personas chilenas, tanto turistas como residentes. Una de ellas es Estrella Vicuña, quien vivía en las cercanías de Gaza y conversó hace un tiempo atrás sobre su vida en el territorio israelí en País ADN. Hoy, su esposo, Mauricio Corrih, nos explicó cuál es la situación actual de Israel tras el ataque de Hamás.

Chilenos en Israel

Muricio Corrih, junto a su esposa Estrella Vicuña y su familia viven en Israel desde el año 2011. La familia chilena residía en las cercanías del territorio de Gaza. Sin embargo, hace un tiempo atrás decidieron mudarse a Kfar Saba, al norte de Tel Aviv, en Israel.

“Nos despertaron acá a las seis de la mañana las sirenas y no sabíamos lo que estaba pasando. Yo tenía mi teléfono cortado, lo enciendo y nos encontramos con la sorpresa de que estaban cayendo misiles en todo Israel y que había entrado gente desde el sur de Hamás armada. Más que una sorpresa fue entrar en pánico porque no sabíamos que estaba pasando”, recuerda Mauricio sobre la mañana del pasado sábado.

Según comentó Mauricio Corrih, actualmente “estamos en estado de guerra. Hay muchos militares en Tel Aviv, para que hablar en el sur. No se sabe si realmente se barrió con todos los terroristas que habían entrado, se calcula que eran una cantidad impresionante. Lo más terrible de todo esto que todos se preguntan ‘¿cómo entraron?’ por aire, mar y tierra”.

Tras el ataque sucedido en Israel, el Gobierno de Chile tomó la decisión de enviar un avión a Israel de ayuda humanitaria el cual irá en busca de los chilenos que están en la zona de conflicto. En ese sentido, Mauricio comentó que “supimos que habían puesto un avión para los turistas y quienes estaban de paso en Israel. Pero no sabemos aún, porque no es llegar e irse, como se dice en Chile cerrar la puerta con llave y dejar todo botado. Es difícil. Llevamos acá toda una vida desde el 2011″.

El esposo de Estrella Vicuña indicó haber estado en algún momento en el lugar donde han fallecido cientos de israelitas. “Yo he estado ahí y es impresionante, es un bosque, el sur es como el norte de Chile, pero hay bosques. Siempre cuando hay problemas en Gaza caen misiles, suena la sirena, pero esto lo de ahora no se ve desde el año 1973″, precisó.

La situación en Israel

“Todos quieren una solución pacífica. Tanto el gobierno de extrema derecha de Israel y la gente de la Cisjordania con Gaza es difícil, porque esa gente son un grupo de fascistas, no se puede llegar a un acuerdo, pero todos queremos que se llegue a un acuerdo. Que los palestinos tengan su estado, que tengan su tierra y que tengan su frontera igual que Israel. Todos queremos paz, pero esto se presta más para cosas políticas”, puntualizó Corrih.

“Al gobierno de acá le conviene, aunque se vea feo. Recuerden que hemos estado varios meses en protesta contra este gobierno. Ya no es solamente estar en contra de este gobierno en el sentido de las leyes que quieren implementar, sino porque el gobierno ya no sirve. Aparte de extrema derecha, tenemos religiosos de extrema derecha, tenemos gente que se cree supremacista. Entonces, todo es un lío. Todos queremos paz, pero esto que está pasando en este momento confunde a la gente y tira por tierra todas las conversaciones que se quieren hacer”, detalló Mauricio.

Por último, el chileno explicó que el conflicto entre palestinos e israelíes es complejo de entender y hasta el momento no hay claridad el origen del ataque ni las soluciones que podrían apaciguar las tensiones. “La política de los países de medio oriente cuesta mucho verla con ojos de occidente, hay que partir con eso. Este hallazgo está llevando a Israel a un descalabro económico y todo el mundo lo sabe. Vino este conflicto y cae como anillo al dedo, es feo decirlo, no me gustaría pensando que esto es así. Pero los que lo estamos viviendo es algo fuera de serie, cuesta hacer un análisis político”, concluyó Mauricio Corrih.