Paro de controladores aéreos: autoridades llaman a usuarios a revisar estados de vuelos

Este viernes comienza el paro de los controladores aéreos, el cual comprometerá el normal funcionamiento de todos los aeropuertos del país, y podría afectar los vuelos nacionales e internacionales.

Por ello, las autoridades han pedido a los usuarios revisar los estados de vuelos en caso de suspensión o reprogramación del viaje.

“Si viajas este viernes 6 de octubre a través del Aeropuerto de Santiago, consulta más información con tu aerolínea sobre el estado de tu vuelo”, señalaron.

El paro de los controladores aéreos luego de que estos rechazaran una propuesta que entregó la subsecretaría de las Fuerzas Armadas y la Dirección de Aeronáutica Civil.

“El 70 % de nuestros asociados en el territorio nacional no aceptó la propuesta, considerando que no asegura una respuesta real a las demandas que estamos planteando y que apuntan a proporcionar seguridad en nuestras operaciones y, por ende, a las personas cada vez que suben a una aeronave y confían sus vidas en nuestras manos“, señalaron desde el Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de Chile.

Por lo mismo, apuntaron a que “lo que se requiere es un compromiso mayor del Gobierno en materia presupuestaria, que asegure la entrega de los recursos necesarios para materializar incluso parte de lo que allí se propone”.

Los controladores aéreos lamentaron los inconvenientes “que esto pueda causar a los viajeros; pero les reiteramos que los pasos que estamos dando tienen por finalidad garantizar la seguridad de todos los pasajeros y mantener la excelencia en el servicio que brindamos”.

⚠️ATENTTION⚠️

Please, check out more information with your airline about your flight if you will travel on October 6th through Santiago Airport. pic.twitter.com/j6l72FtsHq

— Aeropuerto de Santiago ✈️ Nuevo Pudahuel (@NuevoPudahuel) October 6, 2023