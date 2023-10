“Todos los gastos están rendidos”: diputada Gazmuri apunta a municipalidades tras cuestionamientos a Fundación Daya

La diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, conversó con La Prueba de ADN sobre la denuncia por presuntas irregularidades en la rendición de una serie de convenios suscritos con la Fundación Daya, creada por la parlamentaria en el 2013.

La acción fue ejecutada por el diputado republicano Juan Irarrázaval, quien solicitó a Contraloría que investigue y ordene la restitución de supuestos dineros no rendidos por parte de la ONG. Los que fueron asignados a un programa destinado al uso del aceite de cannabis como terapia complementaria en pacientes crónicos.

“Transformaron recursos en humo”: denuncia a Fundación Daya por posibles irregularidades en millonaria rendición por convenios con municipalidades https://t.co/A6j3gzyaI9 — Radio ADN (@adnradiochile) October 5, 2023

Ante esto, la diputada expresó que “me sorprende esta actitud del diputado Irarrázaval, que recordemos que era concejal de uno de los municipios que era parte de este proyecto y que fue justamente aquellos municipios que, por inacción por no cumplir su parte del convenio, no pudieron implementarlo”.

“Entonces, uno hubiera esperado que si realmente le preocupaban los 100 pacientes de su comuna, que iban a recibir gratuitamente este tratamiento, que el municipio y los concejales hubieran hecho lo propio”, agregó.

“Fundación Daya ejecutó todo”

Consultada del funcionamiento del programa, Gazmuri recalcó que “esto fue un proyecto colaborativo”, por lo que “había responsabilidades de ambas partes”. Y añadió que también “influyeron cambios de administración en los municipios, en la ejecución del proyecto y cambios de las miradas políticas”.

En esa línea, enfatizó que la “Fundación Daya ejecutó absolutamente todo lo que le correspondía a su parte del convenio, la prueba de eso es que de los municipios participantes tenemos ejemplos como Quilicura, Graneros y Chillán, los que ejecutaron el programa en perfectas condiciones”.

“Entonces, si estaban las mismas condiciones para todos, la parte del trabajo que hizo la fundación que yo dirigí y -para dejarlo claro- renuncie y no tengo ningún vínculo, está absolutamente ejecutoriada y realizada. Qué es lo que ocurrió con algunos municipios, dónde estuvo la traba”, complementó la parlamentaria.

Y tras la inacción, “durante cinco años, Fundación Daya insistió para que los municipios cumplieran su parte, para así de esa manera que los tratamientos llegaran a quienes lo necesitaban”, indicó.

“Todos los gastos están rendidos”

Respecto a las rendiciones que la ONG hizo llegar a los municipios -en que se acusa gastos en chocolate, paseos a viña, helados, papel higiénico, entre otros-, Ana María Gazmuri señaló que “esto es un proyecto que primero fue nacional, que viajamos por todas partes; segundo, aquí trabajaron 80 personas”.

De modo que “evidentemente había temas de alimentación, de bloqueador. Me parece increíble que hayan cuestionado el bloqueador a personas que están trabajando en el campo, colaciones como Snickers, están cuestionando Snickers”, expresó.

Por último, recalcó que “todos los gastos de Fundación Daya están rendidos y hubo en cuatro municipios observaciones, algunas remisiones que se subsanaron en 2016”.