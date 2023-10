Llega a Chile FlixBus: la línea de buses con pasajes a bajo costo que parten en los $999

Durante el pasado lunes, la compañía alemana de buses FlixBus anunció su llegada a Chile y el inicio de sus operaciones en distintos lugares del país.

La compañía europea se caracteriza por brindar viajes “low cost”, es decir, ofrece sus servicios de transporte a bajo costo en comparación a las demás alternativas con pasajes que parten en los $999.

Mediante un comunicado, FlixBus informó que a partir del próximo jueves 5 de octubre Chile se convertirá en el país número 42 en el mundo y el segundo en Sudamérica, después de Brasil, en que operarán los buses de la compañía de origen alemana.

Por su parte, el CEO de Flix, André Schwämmlein, aseguró estar “encantados de darle la bienvenida oficialmente a Chile como el país número 42 de Flix en el mundo y el segundo país de América del Sur, después de Brasil”.

“Nuestra misión es brindar opciones de viaje sostenibles y asequibles para todos, y vemos una demanda significativa para dichos servicios en Chile. Estamos dedicados a brindar calidad constante, estándares de seguridad y una experiencia perfecta para el cliente en cada región donde operamos, estableciendo una oferta de mercado competitiva y opciones más confiables para los clientes”, agregó Schwämmlein.

Los primeros servicios de operación de FlixBus en Chile incluirá destinos desde Santiago a Viña del Mar, Santiago y Coquimbo. Junto con ello, la empresa aseguró que durante los próximos meses habrá una ampliación de los recorridos para sumar tramos hacia el centro y el sur del país.

De esta forma, los pasajes entre Santiago, Viña del Mar y San Antonio parten en los $999. En tanto, los recorridos hacia Coquimbo partirán en los $2.990.

Para comprar los pasajes y viajar en FlixBus se pueden comprar en el sitio web www.flixbus.cl, donde hay que seleccionar el tramo y la fecha del viaje correspondiente.

🚌🌍¡Bienvenido Chile!

We’re thrilled to announce our long-awaited arrival in #Chile.

The first green buses will depart from Santiago this Thursday, Oct 5th, officially marking our presence in Chile and making it our 42nd #Flix country worldwide!💚 https://t.co/VxeYfDEpiP

— Flix (@FlixBus) October 2, 2023