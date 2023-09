Presidente Boric durante manifestación en su apoyo: “Tenemos que ir un paso más allá, hablar con quienes piensan distinto”

Para este sábado, a las 10 horas, estaba convocada una manifestación en apoyo al Presidente Gabriel Boric en la Plaza de la Constitución, en frente de La Moneda.

De manera inesperada, el Mandatario saludó desde los balcones del palacio a los presentes, para luego descender y dirigir unas palabras a sus adherentes, en donde destacó la importancia de la participación ciudadana y aclaró que esta manifestación fue una iniciativa espontánea de la sociedad civil.

“Esto fue una convocatoria de redes sociales, autoconvocada, donde nosotros desde Presidencia no tuvimos nada que ver. De hecho, cuando supimos, nos comunicamos y nos pidieron un escenario y dijimos que no. Nosotros no hemos aportado nada, no hay ningún peso público en esto. Y me parece importante señalarlo”, expresó el Jefe de Estado.

En esa línea, el Presidente Boric se refirió a las críticas recibidas por la participación del líder de Gobierno en manifestaciones y afirmó: “La dignidad del cargo está en estar junto al pueblo y con el pueblo“.

“Me siento profundamente orgulloso de haber marchado en conjunto con las organizaciones de derechos humanos. Me siento feliz que no olvidamos de donde venimos cuando hay una marcha de pobladores y vamos a conversar con esos pobladores. Incluso también cuando hay movilizaciones en donde se plantean críticas constructivas al Gobierno, no a esconderse, sino salir a conversar con la gente que se moviliza. Porque nosotros, y no podemos olvidarlo, venimos también de la organización social”, expresó.

“No seamos como ellos”

El mandatario concluyó su improvisado discurso llamando a la unidad y al respeto por las diferencias de opinión. “Que esta plaza llena de banderas, que esta plaza llena de una identidad colectiva, que conmueve, que moviliza, sea contagiosa también”, exhortó.

“No nos quedemos conformes solamente con quienes sabemos piensan parecido a nosotros. Tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que hablar con quienes piensan distinto, respetando a quienes piensan distinto. Y eso es importante y permítanme poner énfasis en esto. Hemos visto durante el último tiempo manifestaciones de otros grupos que no respetan a quienes piensan distinto. No seamos como ellos”, cerró el Presidente Boric.

“Quizás necesita alguna manifestación”

Previo a esta manifestación en apoyo al Mandatario, algunas voces de la oposición se refirió a esta convocatoria, tal como el jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaumm.

“Un Presidente que está con tan baja popularidad quizás necesita alguna manifestación de su grupo de amigos. Está muy bien, quizás necesita subir el ánimo, mejorar la fibra y está muy bien que lo hagan siempre y cuando ojalá no lleguen los amigos que hagan desmanes y que propongan que pongan violencia a esta manifestación”, indicó el parlamentario.

“Siempre es bueno que el Presidente se sienta respaldado por su grupo, aunque sea un grupo chiquitito de chilenos que lo apoya, pero si ellos lo quieren hacer, nos parece bien”, complementó el diputado RN.