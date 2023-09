Adherentes del Presidente Boric se manifiestan en apoyo al Mandatario en Plaza de la Constitución

Para este sábado, a las 10 horas, estaba convocada una manifestación en apoyo al Presidente Gabriel Boric en la Plaza de la Constitución, en frente de La Moneda.

La instancia si bien comenzó de forma tibia, ha reunido a más de 1.000 personas hasta el momento, y de acuerdo a lo constatado por ADN, se desarrolla de manera pacífica, con presencia de personas de diferentes edades.

De acuerdo a lo informado por los efectivos de Carabineros presentes en el lugar, la gente que llega a esta manifestación en apoyo al Presidente Boric entra por Avenida Amunategui.

ADN conversó con algunos asistentes a estas marcha, quienes acusan a la oposición de obstruir reformas del Gobierno necesarias para el país. Mientras que en los últimos minutos, el Mandatario se asomó desde los balcones de La Moneda para saludar a sus adherentes.

“Team Patriota”

En paralelo a esta manifestación a favor del Presidente Boric, existe una convocatoria del autodenominado Team Patriota, a la Plaza de la Aviación, quienes se desplazan por Avenida Providencia con dirección al poniente.

“Gabriel Boric ha demostrado que sigue siendo un activista, él todavía no se comporta como un efe de Estado, él nunca llamó a las organizaciones de la sociedad civil del rechazo a dialogar y él cree que hablando con Macaya y con Diego Schalper, está hablando con la oposición. Parece que aún no se enteran del resultado de las últimas elecciones, donde un 40% del padrón electoral, entre el nulo, la abstención y el voto en blanco, no reconoce a las fuerzas políticas”, expuso el líder de la agrupación, Francisco Muñoz, alias “Pancho Malo”.