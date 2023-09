Alcaldesa de Quilicura y extensión de Línea 3 del Metro: “Me comprometí con mis vecinas y vecinos a no dejar instalarse el comercio informal”

La comuna de Quilicura está celebrando una noticia que promete cambiar la vida de más de 270,000 personas: la llegada de la extensión de la Línea 3 del Metro de Santiago.

Esta expansión, que finalmente se hizo realidad el pasado lunes, ha sido uno de los acontecimientos más esperados por los residentes de la comuna capitalina.

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, tenía una visión clara desde el principio sobre lo que implicaba esta extensión del Metro: evitar la proliferación del comercio informal en las cercanías de las estaciones.

Así lo expresó la jefa comunal en conversación con Ciudadano ADN, en donde además, manifestó su entusiasmo por esta avances en la movilidad: “Estamos muy contentos porque sabemos que esto mejorará la vida de muchas personas. Algunos de nuestros vecinos nos han contado que ahora tardan solo 15 minutos en llegar al trabajo, en comparación con los 40 minutos o más que solían tomar”.

“Yo me comprometí…”

Sin embargo, junto con las buenas noticias, surgieron algunos desafíos inesperados. La alcaldesa Bobadilla se comprometió a no permitir la instalación del comercio informal en las inmediaciones de las estaciones de Metro. “Hemos estado trabajando incansablemente para mantener estas áreas libres de comercio ambulante, ya que sabemos que esto puede generar inseguridad para todos los usuarios de estas nuevas extensiones“, afirmó la alcaldesa.

“Yo me comprometí con mis vecinas y vecinos a no dejar instalarse el comercio informal y es lo que hemos estado haciendo. No ha sido fácil, pero estamos dando la pelea (…) no vamos a dar un paso atrás, cueste lo que cueste”, agregó.

En este sentido, la alcaldesa destacó la importancia de la seguridad en las estaciones y la necesidad de inversión por parte del Metro en este aspecto. También hizo un llamado a otros alcaldes para abordar los desafíos que surgen con la llegada del Metro a las comunas.

“Le he pedido al Metro que invierta porque para nosotros es una inversión de recursos municipales en tema de seguridad e inspección, estamos haciendo nuevas contrataciones (…) pero también he hecho el llamado a mis colegas alcaldes porque en el fondo son mafias y generan tráfico, hay peleas, riñas”, precisó la jefa comunal.

La alcaldesa Bobadilla concluyó destacando la importancia de la seguridad como la principal prioridad de Quilicura y de todo Chile. “Queremos que nuestros vecinos se sientan seguros al transitar por nuestras calles. Estamos trabajando arduamente para lograrlo”, expresó.