“Amerita estudiar acciones legales”: Evelyn Matthei responde a amenazas de “fusilamiento” de Pedro Pool

Fue a través de su programa en YouTube que el empresario osornino Pedro Pool profirió insultos, improperios y graves amenazas contra la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Ante esta arremetida del youtuber de ultraderecha, la lideresa municipal señaló que va a estudiar acciones legales ante el amedrentamiento del que fue blanco.

En una de sus habituales transmisiones, Pedro Pool, al referirse a Evelyn Matthei, expresó: “¿Esta vieja es hueona o su marido no se la pone? Tiene problemas sexuales graves (…) O sea, Evelyn Matthei desprendo de lo que tú estás diciendo, que no te importa un co** lo que el soberano el pueblo de Chile se pronuncie el 17 de diciembre de este año“.

“Porque, aunque el 85, 80% de los chilenos, diga ‘en contra’, entonces tú, pobre hueona, ¿quién te crees? ¿Quién te ungió de qué? Van a ir por un tercer proceso, porque a ti se te ocurre, y a tus amigos, la casta política“, añadió.

Por último, el empresario osornino amenazó manera directa y explícita a la alcaldesa de Providencia: “¡Traidores! El día en que yo sea presidente de la república, no te la vas a llevar pelada. ¡Traidores! Traidores con Chile. Los vamos a fusilar, que es lo que se merecen. ¡Carajos!“.

Urgente: Pedro Pool en su programa amenaza con FUSILAR a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y al ex presidente de Chile, Sebastián Piñera. pic.twitter.com/2zj1uwltXN — Historia de Chile (@fotohistoriacl) September 27, 2023

Evelyn Matthei estudiará acciones legales

Por su parte, la alcaldesa Evelyn Matthei respondió a través de su cuenta en Twitter a las amenazas proferidas por el empresario osornino Pedro Pool. “Expresar una opinión, especialmente para los extremos, es motivo para funas y amenazas“, expuso al comienzo.

“Siendo sincera, si bien no son correctos, no doy mayor relevancia a los ataques en redes sociales. Pero creo que hay límites y esto, al ser una amenaza, amerita estudiar acciones legales“, complementó y concluyó.

Expresar una opinión, especialmente para los extremos, es motivo para funas y amenazas. Siendo sincera, si bien no son correctos, no doy mayor relevancia a los ataques en redes sociales. Pero creo que hay límites y esto, al ser una amenaza, amerita estudiar acciones legales. pic.twitter.com/IEQU62J54t — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) September 27, 2023

Pool ya tiene causas judiciales en contra por amenazas

Previamente, la Corte de Apelaciones de Valdivia había tomado la decisión de revocar la medida previamente dictada por el Tribunal de Garantía de Osorno y declaró admisible una querella presentada en contra del empresario osornino Pedro Pool Vargas. El recurso legal fue presentado por el abogado Luis Mariano Rendón y se basa en el delito de amenaza terrorista. Estas amenazas fueron realizadas por el empresario en un video publicado en un canal de YouTube el pasado 28 de agosto.

En dicho video, Pedro Pool Vargas hizo afirmaciones en las que expresaba su intención de vengarse, perseguir, encarcelar y fusilar a personas que se identificaran con la izquierda y la centroizquierda chilena.

Sin olvidar, que también, la Fiscalía de Osorno está llevando a cabo una investigación en su contra por amenazas dirigidas a los ex convencionales Jaime Bassa y Fernando Atria. En el programa Las Indomables, conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido, el empresario osornino expresó: “Vamos a fusilar a los ‘prostituyentes’ por alta traición a la patria (…) De eso, el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí también, todos esos hueones, los vamos a fusilar”.