Madre de chilena asesinada en Estados Unidos: “Lo único que quiero es ir a buscar a mi hija”

Natalia Manríquez Sepúlveda, una joven chilena que emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, fue trágicamente asesinada mientras trabajaba en un hotel en Iowa. Su madre, Laura Sepúlveda, ha estado luchando incansablemente para visibilizar el caso y repatriar a su hija.

En conversación con Ciudadano ADN, la madre de la chilena fallecida compartió los avances en los diálogos con las autoridades de la Cancillería.

“Para mí ha avanzado bastante bien porque ya mañana a mí me entregan mi pasaporte (…) Yo estoy bastante contenta, porque quiero ir a buscar a mi hija. Eso es lo único que yo quiero hacer“, expresó Laura.

“Ella me había contado…”

Natalia, quien trabajaba en labores de limpieza en un hotel, había compartido con su madre preocupaciones sobre un individuo que la acosaba en su lugar de trabajo.

“Ella me había contado que había una persona de ahí del hotel que a ella le decía puras cosas, acoso a la mujer”, relató Laura. Lamentablemente, Natalia fue encontrada sin vida en el mismo sitio donde trabajaba.

La policía detuvo a un sospechoso, identificado como Jesse Smith, aunque aún no ha sido formalmente acusado. Al respecto, la madre de la víctima espera que se haga justicia y que las autoridades tomen medidas adecuadas para esclarecer el caso.

Además del desafío legal, Laura enfrenta el reto logístico y emocional de repatriar a su hija. Afortunadamente, ha recibido apoyo de diversas fuentes, incluido Jorge Olivares, un ex chico reality chileno que se conmovió con la historia y ha ofrecido su ayuda. “Él me está ayudando sin no recibir nada a cambio, voy a quedar agradecida eternamente”, expresó.

“Yo voy a quedar agradecida, eternamente (…) a todas las personas que me han ayudado”, concluyó Laura.