Acusan a mujer por estafar en $700 millones a cientos de personas con viajes fantasmas: Marcianeke y Mario ‘Chapulín’ Moreno entre las víctimas

Este jueves, una mujer es acusada por haber estafado a cientos de personas con supuestos viajes a bajo costo obteniendo ganancias por más de $700 millones.

Se trata de Catherine Téllez, fonoaudióloga de 35 años, la cual estafó a decenas de ‘clientes’. Entre ellos, se encuentran varios de sus vecinos, al cantante urbano Marcianeke y al hincha de la Selección Chilena, Mario ‘Chapulín’ Moreno.

De acuerdo a las denuncias, Téllez diseñó un plan que consistía en ofrecer paquetes de viajes falsos a los más variados destinos a un precio muy económico. A raíz de esta situación y a costa del dinero de muchas personas, la mujer obtuvo ingresos millonarios que le permitieron costearse viajes por el mundo junto a su pareja.

Tras ser denunciada en redes sociales, las personas y familias de todo el país se terminaron de dar cuenta que habían caído en una trampa. Por ello, el pasado 10 de septiembre, los afectados llegaron hasta la casa que Catherine arrendaba en Lo Espejo y sacaron todas sus pertenencias para luego quemarlas.

Según consignó Meganoticias, Moreno habría contratado el servicio de viaje para ir a Uruguay junto a la hinchada chilena y así ver un partido de la selección. La oferta era de $300 mil por persona, pasajes y hotel incluido. Sin embargo, al terminar el juego ninguno tenía reserva de hotel o vuelo de regreso.

“Era casi absurdo”

“Aparte de atractivo, era casi absurdo el precio“, sostuvo Moreno. “Yo le dije a la persona: ‘debe ser una estafa, porque el valor es muy bajo’. Y me dijo: ‘no, nosotros viajamos a La Bombonera a ver a Colo Colo, nos dio todo el servicio, todos terminamos felices’. Y mostró fotos y todo. Y la persona es un amigo de confianza, y yo le dije ‘ya, te creo’. Yo se los ofrecí a mis amigos y los compraron todos”, detalló.

Otra de las víctimas de Téllez fue su exasesora del hogar, quien afirmó que “yo nunca me di cuenta, porque yo llegaba a su casa y la veía bien vestida, con tacos, con sus carteras, bien formal. Ella iba a trabajar, supuestamente, a la oficina que nunca existió. Decía que trabajaba en un ministerio, incluso eso yo lo creí”.

“Se me cae la cara de vergüenza”

Posteriormente, tras ser contactada por una de las víctimas vía telefónica, la mujer aseguró que “se me cae la cara de vergüenza. Perdóname. Ojalá se pudiera solucionar esto. Voy a hacer todo lo posible. Yo me fui súper lejos, y lamento que te haya quedado todo el problema a ti y yo escapar”.

“No me traje de nada de plata, porque no tengo plata. No hay nada en la casa, aunque busques”, aseveró.