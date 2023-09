Dos personas muertas y cuatro con graves secuelas: clínica estética operaba pese a estar clausurada

Una clínica estética que funcionaba en el sector oriente de la capital, ha recibido varias denuncias por negligencia e incluso fue cerrada en diciembre del año pasado, pese a esto continuó funcionando y recibiendo pacientes.

Según relata un reportaje de T13, el centro de salud ha cambiado varias veces de nombre con el objetivo de dejar atrás los sumarios realizados por la autoridad sanitaria. En este lapso ha llevado por nombre Clínica Los Dominicos, Clínica Paris y Chile Clinic.

El reportaje mostró el caso de Natali, una mujer que quedó con daño cerebral luego de someterse a un implante mamario, el que derivó en un paro cardiorrespiratorio, que le dejó un daño en todo un lado de su cerebro.

El abogado de la familia, Gerardo Bala, señala que la clínica no dio un aviso oportuno de la condición de la paciente, y que estos se demoraron en derivarla a un lugar de urgencias, ya que el lugar no contaba ni con sala UCI ni con ambulancia.

En diciembre pasado, la autoridad sanitaria clausuró el lugar; sin embargo, en enero entregó una autorización para poder realizar las reparaciones requeridas para volver a operar como una clínica.

Alejandra Hernández, jefa de acción sanitaria de la seremi de Salud Metropolitana, explica que dicha prohibición de funcionamiento “está vigente” y que solo permitía “el ingreso de maestros” para hacer las mejoras.

“El seremi mira al techo”

Pese a ello, según expone el reportaje, el lugar continuó con su funcionamiento, en quirófanos sin certificar y en condiciones alejadas de la legalidad.

En total, el sitio, con sus distintos nombres, presenta dos fallecimientos en su interior y cuatro personas con graves secuelas, incluida Natali, quien, tras seis meses, recién comienza a recuperar el habla.

El senador Juan Luis Castro, presidente de la comisión de Salud, dice que el mismo ha acompañado casos y presentado antecedentes sobre el funcionamiento fraudulento de la clínica. “Yo le he pedido a la ministra de salud, meses atrás, y no sé por qué el seremi de la región Metropolitana, hasta el día de hoy mira el techo y no cierra la clínica”, asegura el parlamentario.