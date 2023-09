Hay tensión en el Consejo Constitucional: ad portas de la votación de enmiendas en el pleno (que requerirán unanimidad para ser aprobadas), el oficialismo ha criticado cambios por parte de la oposición que han incidido incluso en el anteproyecto elaborado por la comisión de expertos. Con estos antecedentes, la Cámara de Diputadas y Diputados toma una relevancia especial, pues en caso de que se imponga la opción en contra, podría recaer en ellos la responsabilidad de redactar una Carta Magna. El presidente de la testera, Ricardo Cifuentes Lillo (DC) se refirió al tema.

“Estamos frente a un desafío mayor en Chile. Sería una pérdida, para todas y todos los chilenos, que desaprovecháramos esta oportunidad en diciembre”, dijo de entrada el falangista.

Sobre el avance que hasta ahora ha tenido el órgano redactor, aseguró el presidente: “Las noticias no son buenas hasta ahora, pero yo espero, tengo confianza en que podamos llegar a acuerdos lo más convergentes posibles. Y de no prosperar, creo yo que Chile tiene que tomarse un momento de reflexión. No podemos someter al país constantemente a esta incertidumbre de mantener un proceso abierto”.

¿Cuál es su postura: a favor o en contra? “Lo estoy reflexionando”, respondió rápido, pues en lo que hasta ahora se ha discutido, precisó, “Hay cosas que me inquietan, hay otras que me gustan. A mí me gustaba mucho el texto de la comisión experta, pero están las facultades de los consejeros hoy día a poder modificarla. Yo espero que se haga con el mayor criterio y mirando el bien común de todas y todos los chilenos”.

Con todo, puso en contexto el estado de la política nacional: “Ya pasadas las fiestas del 18, en que invitamos a todas las chilenas y chilenos a celebrar, tenemos que retomar agenda en al menos cuatro aspectos muy fundamentales: qué vamos a hacer con la reforma de pensiones; tenemos que tomar una decisión respecto a un pacto fiscal; y hay dos materias que me parecen sustantivas: una agenda potente en probidad y transparencia, y avanzar en el término de las listas de espera en salud. Ahí hay una cosa que es inmoral y le duele el corazón a Chile”.