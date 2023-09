Monsalve anuncia que modificará requisitos de la pensión de gracia para considerar antecedentes penales

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a las pensiones de gracia otorgadas por el Gobierno, tras las controversias que surgieron al darse a conocer que algunas personas que reciben dicho pago cuentan con antecedentes penales.

Señalando que nunca han solicitado los antecedentes penales como requisito para optar a dicho pago.

En detalle, la autoridad señaló que en el marco del estallido social, 40 beneficiados por la pensión de gracia contaba con antecedentes penales. De ellos, 17 obtuvieron el pago durante el Gobierno de Sebastián Piñera, y el resto en la actual administración.

En esa línea, recalcó que el beneficio se entrega “porque fue el Congreso Nacional el que, en la Ley de Presupuestos, aprobó dos glosas que permitían la entrega de pensiones de gracia a personas afectadas en el marco del estallido social; glosas que están en la Partida 50 del Tesoro Público, la glosa 12 y la glosa 15”.

Requisitos

Además, Manuel Monsalve aseguró que “todos hemos respetado rigurosamente ese procedimiento”. Y detalló que “se pedía el requisito de que hubiera un informe de afectaciones del INDH (…) y en segundo lugar se estableció un conjunto de antecedentes que debían entregarse. Ninguno de esos antecedentes hacían alusión a los antecedentes penales”.

Modificación en la pensión de gracia

Ante la controversia, el subsecretario afirmó que “me he comprometido a modificar las resoluciones internas del Ministerio del Interior, porque nos parece que a partir de los hechos que han ocurrido, no solamente en estas pensiones de gracia, sino en todas las pensiones de gracia que entrega el Gobierno de Chile, es necesario y razonable establecer entre los requisitos que las autoridades tienen que tener a la vista para tomar esa decisión, contar con los antecedentes penales de las personas”.

Finalmente, aclaró que “esto no fue establecido para la entrega de pensiones en el marco del estallido social, pero tampoco había sido establecido como requisito en ninguna pensión de gracia que haya entregado el Estado de Chile del año 1981 a la fecha”.