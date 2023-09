“Es un escenario”: Marcelo Lagos no descarta que edificios en Reñaca colapsen por lluvias

En el último tiempo, los socavones en Reñaca han estado entre los temas más comentados. Y es que, son decenas los residentes de estos edificios que se han visto afectados, producto de estos fenómenos causados por la lluvia y la construcción sobre dunas. Al respecto, recientemente habló Marcelo Lagos en Como Pedro por su Casa.

En conversación con Pedro Carcuro, el geólogo se refirió a sus comentarios en otro programa, donde señaló que los edificios estaban en el peor lugar para construir. “Más allá de que sea el peor, eso no significa que no se pueda. En la práctica las infraestructuras o los edificios construidos sobre las dunas cumplen con todos los estándares de diseños (…) No logré visibilizar ningún tipo de daño estructural dentro del radio de cercanía en el que uno puede acercarse a estos edificios“, afirmó.

“Claramente hoy día la normativa y las leyes en Chile permiten construir sobre dunas. Pero ese es un tema que evidentemente se tensiona con los socavones“.

El origen de los socavones

Más adelante, Marcelo Lagos explicó como ocurren los socavones. “Se relaciona con que bajo de la superficie, generalmente ocurren procesos que pueden ser detonados por el agua subterránea, minería subterránea (…) En este caso es el agua el que socava las arenas por abajo y produce un vacío que hace que se genere un proceso que se denomina subsidencia, que es cuando el suelo desciende“, afirmó.

“Y en este caso, tuvimos un socavón que dada las características de la arena, comienza a socavar las paredes. Y aquí hay un juego combinado de la gravedad y el agua, que hace que vaya creciendo y se hace urgente tomar medidas al respecto“, añadió.

Tras ello, el geólogo expuso que en el caso de los socavones en Reñaca, estos se produjeron producto de los colectas de agua, que no soportaron las precipitaciones. “Estos colectores colapsaron. El agua evidentemente comenzó a infiltrarse en suelo arenoso. Y es la base que explica los socavones que hoy día hacen noticia“, indicó.

El posible colapso de los edificios

Posteriormente, fue consultado si en próximas precipitaciones, estos edificios podría colapsar. “Es un escenario, claramente. Hay múltiples escenarios. Pero, independiente de que las estructuras estén bien diseñadas, que no manifiesten ningún tipo de señal de daño estructural, que estén con los pilotes anclados a la roca madre. Y con todo lo que existe en la norma, que es rigurosa. Claramente, si sigue avanzar el socavón, podrían debilitarse los bordes laterales y quizás influir en un potencial colapso“, advirtió.

Finalmente, Marcelo Lagos expresó: “Yo recomendaría que no se construya sobre dunas, y sobre cualquier ecosistema que tenga un valor natural relevante como son los sistemas dunarios, humedales, etcétera (…) Los socavones han puesto en tensión este tipo de ambientes dunarios, pero particularmente por su fragilidad ante procesos hidrometeorológicos que vienen para quedarse”.