Junaeb reporta el robo de 3.700 computadores a proveedor de equipos destinados a Becas TIC

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) ha emitido un comunicado en relación con el reciente robo de computadores destinados al programa “Beca Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones” (Beca TIC). Según la declaración oficial, la empresa proveedora de los dispositivos, Lenovo, notificó el robo de 3.720 equipos el pasado 1 de septiembre de 2023.

Además, se informó que el 11 de septiembre de 2023, la Policía de Carabineros incautó 25 de estos computadores durante una operación en la que los dispositivos estaban siendo transportados en las cajas correspondientes al programa Beca TIC.

Desde la institución afirman que este robo no representó un costo ni un perjuicio contractual para Junaeb, ya que los computadores aún no habían sido recibidos de manera conforme por la institución. Por lo tanto, no fue necesario activar protocolos de contingencia en esta situación.

Junaeb hace un llamado a la comunidad a no adquirir estos objetos robados, ya que podría conllevar responsabilidad penal por el delito de receptación y perpetuar este tipo de actos delictivos.

Reducir las brechas de acceso y uso de tecnologías

El comunicado afirma que la empresa proveedora, Lenovo, está trabajando para cumplir con la entrega de los computadores sustraídos, que estaban destinados al programa Beca TIC. Esto permitirá a Junaeb cumplir con los plazos y formas adecuados para beneficiar a las comunidades educativas que aún están en proceso de entrega.

El Programa Beca TIC tiene el objetivo de reducir las brechas de acceso y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, respaldando así los procesos de aprendizaje de los estudiantes en todo el territorio nacional.