Carmen Hertz por carta de reos de Punta Peuco: “Me parece una desfachatez que una tropa de criminales quieran acceder a beneficios”

Este martes, la Vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carmen Hertz (PC), se refirió a la carta enviada por 27 internos de la Cárcel de Punta Peuco, quienes se encuentran cumpliendo condena por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Golpe de Estado en 1973.

Entre quienes suscriben la misiva se encuentran Carlos Herrera Jiménez, condenado por el homicidio calificado del carpintero Juan Alegría y del dirigente sindical Tucapel Jiménez; Iván Quiroz Ruiz, exescolta de Pinochet que participó en el asesinato de 12 jóvenes durante la “Operación Albania“, entre otros.

“Me parece una desfachatez”

Al respecto, la diputada e histórica dirigenta por los DD.HH., Carmen Hertz, expresó que “me parece una desfachatez que una tropa de criminales de lesa humanidad como lo son todos los firmantes, sin ninguna excepción quienes se encuentran condenados y cumpliendo penas efectivas en Punta Peuco, pretendan ‘conmiseración’ del poder político y quieran acceder a beneficios, que está reglado cuando pueden o no obtenerlos, porque eso está regulado”.

“Está absolutamente probado que estas personas fueron asesinos, homicidas, secuestradores. Está totalmente evidenciado, entonces ellos no aportan nada, no aportan ni una palabra, no nombran a ninguno de los superiores que les habrían dado las órdenes bajo las cuales ellos asesinaron y secuestraron. Esto es una estrategia comunicacional de una tropa de criminales de lesa humanidad que ahora esgrimen lamentos y lloriqueos”, puntualizó.

En esa línea, agregó que “lo que me llama la atención es que insistan en que ellos obedecieron órdenes y que son los mandos superiores los responsables. Hacer desaparecer personas, asesinar a opositores políticos y torturarlos no ha sido nunca cubierto por la obediencia debida”.

“No son amparables”

Finalmente, la Vicepresidenta de la Cámara Baja señaló que “los crímenes de lesa humanidad no son amparables, y quienes establecen las responsabilidades penales son los tribunales de justicia. En relación con asumir los mandos y la responsabilidad que tienen, no hicieron más que seguir la senda que marcó Pinochet y Arellano Stark, como muy bien lo dice el General Ricardo Martínez, de no asumir jamás la responsabilidad que tuvieron en los crímenes”.