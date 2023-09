El riego está en crisis en la región del Maule: varios canales no están en condiciones para iniciar la temporada de riego

El riego está en crisis en la región del Maule, de acuerdo a lo informado por los integrantes de la Junta de Vigilancia del Río Maule, se han reportado graves daños a los sistemas de canalización.

Las lluvias de junio y agosto fueron las más intensas registradas, probablemente, en los últimos quince años. Sin embargo, ambos episodios tuvieron un denominador común, es decir, hubo un gran volumen pero en un breve lapso de tiempo. Esto habría ocasionado una serie de complicaciones a los sistemas de riego de la región del Maule.

El riego en crisis

El presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule, José Manuel Silva, expresó que este fenómeno dejó en evidencia una serie de complicaciones para los sistemas de riego que dependen de sus asociados.

“Los principales daños son de mucho derrumbe y desprendimiento. Tenemos caídas de 40 metros donde han quedado los canales colgados, obras antiquísimas que estaban en el río se las llevó el río, hay desprendimientos a excepciones del canal. O sea, tenemos daños alrededor, en otra junta de vigilancia, de 10 mil millones de pesos, es mucha plata. Y esos son para poder llegar con el agua a tiempo con los regantes en forma provisoria, no son ni siquiera las obras definitivas, sino sería mucho más”.

Es por ello, que se esperan incentivos del Gobierno frente a la temporada de riego que parte en septiembre. En caso de no lograrlo, el panorama se tornaría complejo para la agricultura regional. “No tenemos recursos para seguir con los trabajos que empezamos hace dos meses para hacer frente a esto, si no nos apoyan con recursos inmediatos. Lejos lo más complicado y que generaría mayor problema será no contar con el agua de los canales y eso generaría grandes daños a la infraestructura de toda la región”.

Felipe Olivares, asesor técnico de la Junta de Vigilancia del Río Maule, comentó que son pocos los embalses construidos en la región en los últimos años. Como consecuencia y pese a su número, las lluvias no podrán ser aprovechadas en los campos al no existir métodos de acopio.

Mientras tanto, se espera por los apoyos que por un lado está otorgando el Ministerio de Agricultura, mediante bonos y obras de riego asociativa, algo que a todas luces dependerá de la reparación de los sistemas para llevar agua a sus campos.