Este miércoles 30 de agosto, el Ministerio de Educación anunció la extensión de las postulaciones al Sistema de Admisión Escolar hasta el 4 de septiembre a las 18:00 horas.

El objetivo de extender el plazo es que las personas perjudicadas por el temporal que afectó a la zona centro y sur del país tengan más tiempo para realizar dicho proceso.

Los resultados de este primer período se darán a conocer entre el 19 y 25 de octubre.

Sin embargo, el ministerio abrirá otra etapa de inscripción entre el 17 y 24 de noviembre para todas aquellas personas que no hayan postulado en el primer período o que hayan tenido algún problema con los establecimientos.

Estos resultados se darán a conocer entre el 11 y 22 de diciembre.

¿Cómo postular?

Para postular, las familias deben registrarse en el sitio oficial del SAE y así identificar todas las alternativas que sean de su interés y seleccionándolas por orden de preferencia.

En el sitio podrá encontrar establecimientos educacionales públicos, tanto como particulares subvencionados y de administración delegada.

Cabe mencionar que deben postular al SAE todos los niños y niñas que ingresan por primera vez a uno de los establecimientos mencionados. Asimismo, todos los estudiantes que quieran cambiarse hacia uno de estos establecimientos y quienes se vean obligados a postular, ya que su establecimiento de origen no cuenta con el siguiente nivel educativo.

Por otro lado, no deben usar el SAE quienes no tengan que cambiarse de establecimiento o quienes busquen un colegio particular pagado.

El llamado del Minsal

Con respecto a la extensión del plazo, el nuevo ministro de Educación, Nicolás Cataldo, hizo un fuerte llamado a las familias a tomar en cuenta todas las opciones disponibles en el sitio.

“Revisar todas las opciones dispuestas en la plataforma del Sistema de Admisión Escolar, comparar los proyectos educativos y agregar todos aquellos que sean de su preferencia”, señaló.