Corte Suprema ratifica aplicabilidad de Ley de Transparencia a la Corporación Cultural de Las Condes

La Corte Suprema acogió el recurso de queja presentado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que intentaba dejar sin efecto la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió el reclamo de ilegalidad presentado por la Corporación Cultural de Las Condes, frente a la entrega de “información sobre balance de comprobación y saldo del año 2021 y cálculo de caja inicial del presupuesto del año 2022″.

El fallo del máximo tribunal confirma que a esta corporación municipal le es aplicable la Ley de Transparencia y, por tanto, son sujetos de fiscalización y control por parte del CPLT.

“Criterio definitivo”

Para el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, “el criterio de la Corte Suprema es definitivo. Y no debe extrañar; es de máximo sentido común. Dice que las platas públicas no pueden quedar sin control. Y señala que el mecanismo de crear una entidad independiente, como, por ejemplo, una corporación municipal, no puede ser un truco para quedar fuera del control de la ley de transparencia ni de la contraloría”.

Además, el titular del organismo indicó que “con esto queda definitivamente zanjado el asunto. Todas las corporaciones municipales quedarán sometidas al CPLT, lo que es una gran noticia para Chile y para el combate a la corrupción”.

Por último, Leturia agregó que “la decisión de la Corte Suprema va en el mismo sentido de lo que la comisión del presidente Boric para temas de fundaciones y corporaciones anunció este lunes. Lo bueno es que ya no hay que esperar nada. Empiezan a regir desde ya estas medidas”.

La Corporación Cultural de Las Condes deberá entregar la información en un plazo de 5 días hábiles, desde su notificación, de lo contrario se arriesga al inicio de una investigación sumaria.