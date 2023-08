“Los apoderados se reían a carcajadas”: Madre denuncia brutal caso de bullying en Antofagasta y la limitada reacción del colegio

Sandra es madre de una estudiante de transición menor de la Escuela E87 Las Rocas de Antofagasta que denunció ante el establecimiento el constante bullying que su hija recibe desde abril por parte de una compañera.

Todo comenzó cuando la niña comenzó a sufrir de forma regular algunos problemas de hinchazón estomacal. Ante esto, la madre acudió a control médico para ver lo qué ocurría con su hija y encontrar un tratamiento para su malestar.

El médico que trató a la pequeña identificó que la inflamación se debía a un cuadro nervioso que, según la madre, se viene dando desde que la menor comenzó a ir a la Escuela E87, publica el DiarioAntofagasta.

La apoderada se sorprendió y le preguntó a su hija sobre su situación en el colegio. Ahí fue cuando la niña contó sobre el acoso que estaba recibiendo por parte de una compañera.

“Cara de china, negra fea y cochina” son solo algunas de las ofensas con las que esta niña acosaba a la hija de Sandra. Asimismo, la madre de la menor afirmó que, durante una semana completa, su hija no comió su colación, ya que la otra niña se la quitaba.

A raíz de esto, Sandra conversó con la educadora a cargo y la tía auxiliar. Esta última, en reiteradas ocasiones, no dejaba hablar a la niña sobre el acoso del que es víctima.

“¿Cierto que estuviste bien hoy? No hubo ningún problema, esas son cosas de tu cabeza”, comentaba la mujer interrumpiendo a la escolar.

“La niña no tiene la culpa de actuar así”

De esta manera, Sandra decidió acudir a Inspectoría, que tras la denuncia citó a los apoderados de la niña que acosa a la hija de Sandra.

Sin embargo, la madre de la niña afectada señaló que dicha reunión no sirvió de nada y que incluso los apoderados se reían a carcajadas al salir de la oficina.

“Yo sé que la niña no tiene la culpa de actuar así y molestar a mi hija, porque son cosas que aprende en la casa. Yo no sé qué se habrá conversado en esa reunión, pero ellos salieron riéndose, como si no les hubiesen dicho nada”, señaló Sandra.

Actualmente, Sandra se encuentra en una situación complicada. Pues su hija no quiere ir al colegio y todas las mañanas llora por la ansiedad que le genera. Además, la niña ha mostrado signos de baja autoestima y un grave cuadro nervioso.

“Hace poco vi a mi hija llena de una crema blanca que yo tengo, le pregunté por qué había hecho eso y me dijo que ella estaba aburrida de su color de piel, porque la molestaban mucho”, mencionó la acongojada madre.

No hay respuestas

Hasta el momento, Sandra ha ayudado a su hija a reforzar su autoestima y seguridad emocional sin recibir algún tipo de apoyo desde el establecimiento escolar.

Sin embargo, hace un fuerte llamado a las autoridades escolares para que hagan efectivo el protocolo de convivencia.

“La niña que molesta a mi hija y mi pequeña, necesitan de atención psicológica entregada por el colegio, aunque ahora siento desconfianza hacia la escuela. Como familia estamos muy afectados”, denunció.

La apoderada afirmó que, a pesar de contactar a la Corporación Municipal de Desarrollo Social y para solucionar este problema, no recibió respuestas.

Sandra también buscó apoyo del alcalde Jonathan Velázquez, quien contestó su llamado y le pidió los datos de la situación, sin embargo, la solicitud quedó en nada.

El Diario de Antofagasta se contactó con la escuela en cuestión para hablar sobre los protocolos de convivencia escolar y conocer la versión del colegio. No obstante, desde el establecimiento afirmaron que no están autorizados para entregar información.