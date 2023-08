Propietaria de departamento sobre socavón en Viña del Mar: “La acción judicial va a ser contra todos, porque aquí hay responsables: no es que un niño chico haya construido en la arena”

¿Que si se arrepiente de haber comprado un departamento en un edificio erigido sobre una duna que, tras una lluvia intensa, quedó al borde del colapso por un socavón abismal?

Mónica Seins, 61 años, propietaria desde 2013 de un departamento en la torre Kandinsky, en la cercenada avenida Borgoño, donde Viña del Mar limita con Concón, en la región de Valparaíso, achica los ojos por el viento costero, mira al horizonte, levanta una mano y dibuja una sonrisa llena de contradicciones. Es su forma de decir que no, que no se arrepiente.

El deslizamiento ocurrió el domingo. Con el pasar de los días y las lluvias, la preocupación creció. Y no fue hasta que se viralizaron las imágenes tomadas por helicópteros o drones sobre el mar que finalmente se percibió la magnitud de la falla. Pero para entonces, que fue el martes o miércoles, las 11 familias que allí residían ya habían sido evacuadas.

Las indicaciones para esta jornada eran precisas: que sacaran sus cosas, pero sin acercar ningún vehículo, nada pesado que haga de la amenaza una tragedia arquitectónica. Mónica contó a ADN que fueron funcionarios del ministerio de Obras Públicas:

“Se suponía que en algún minuto iba a haber un derrumbamiento como ese, pero no en esta magnitud“.

Sin vehículo, no pudo sacar muebles; solo algo de ropa, de remedios. “Me queda todo: mis recuerdos, mis fotos, mis enseres. Espero que lo demás no se pierda, que podamos sacar las cosas que quedan”, se lamentó.

Pero hay algo más. Hubo una reunión, un encuentro de los residentes: “Vengo de hablar con los vecinos, los pocos que vivimos ahí, porque somos 12. Yo tengo 61, mis vecinos tienen 65, 70. No hay gente joven. La acción judicial va a ser contra todos, porque aquí hay responsables: no es que un niño chico haya construido en la arena”.