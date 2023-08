Residente de edificio “colgando” sobre socavón en Concón: “Esperamos todas las compensaciones”

Este jueves, La Prueba de ADN conversó con Mónica Seins, propietaria de uno de los departamentos del edificio Kandinsky en Concón, el cual se encuentran “colgando” a raíz de un socavón provocado por el sistema frontal que afectó a la zona centro sur del país.

La mujer, quien ha vivido en el edificio por más de ocho años, describió el momento en que comenzaron los problemas: “La semana previa ya habían estado revisando unas camionetas del Ministerio de Obras Públicas en la zona, debido a deslizamientos de tierra en el borde costero. Marcaron la vereda con cruces y habíamos sido informados sobre la situación. Luego, la noche de fuertes lluvias, una parte de la reja calló y nos alertaron sobre la necesidad de desalojar el edificio”.

En la misma, Seins manifestó su confusión y preocupación ante la situación, ya que el edificio es su casa y contiene todas sus posesiones.

Es más, ante la posibilidad de que la construcción colapse, la residente compartió su temor por perder su hogar y pertenencias: “Estoy confundida. Tengo una reunión con los vecinos para discutir nuestra situación. Es gente retirada en su mayoría, que ya no trabaja.”

“Esperamos todas las compensaciones”

Mónica también expresó su frustración por la incertidumbre sobre las responsabilidades: “Esperamos todas las compensaciones. He estado pagando un seguro por años. Desde el primer día, tenemos seguro de terremotos e inundaciones, todo lo que uno piensa que nunca va a ocurrir, pero aquí estamos”.

Sobre las posibles soluciones y la seguridad del edificio, Sein comentó: “Han habido estos memes desagradables de la plusvalía del edificio y ahora no va a costar nada. Eso es doloroso para nosotros, no es algo así como para reírse porque son nuestras vidas, esto no lo ganamos en una lotería ni fue un premio, esto viene después de mucho trabajo. Entonces, claro, estamos con esa inquietud porque yo puedo volver a vivir allá por un tiempo pensando que hay una seguridad, pero lamentablemente con esa intención se compró y mira donde estamos parados ahora”.

“Ellos (constructora Salco) ya mandaron un comunicado donde no se hacen cargo porque la estructura del edificio no está dañada, obvio, claro, no está dañada todavía, pero no hay calle, entonces quién construye donde no hay calle, cómo se pueden lavar las manos, o sea, a eso hemos llegado en este país usted”, cerró la residente.