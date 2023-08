Este martes 22 de agosto, la abogada Marcela Godoy Flores realizó el juramento ante el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, tras convertirse en la primera ministra titular del Segundo Tribunal Ambiental.

Marcela Godoy es abogada de la Universidad de Antofagasta y posee un máster en Ciencias del Medioambiente. Su experiencia la llevó a ser la primera mujer en alcanzar dicho cargo en esta judicatura especializada.

En la ceremonia, la ministra Godoy afirmó que “es un gran desafío que lo asumo con mucha responsabilidad. Me he preparado para esto y espero cumplir a cabalidad con el rol que se me ha encomendado”.

Marcelo Hernández y Alamiro Alfaro Zepeda también juraron ante el presidente de la Corte Suprema como ministros del Primer Tribunal Ambiental, en específico, como titular licenciado en ciencias y ministro suplente, respectivamente.

El presidente Flores se refirió a los nuevos cargos y dedicó unas palabras a los nuevos ministros.

“Estoy seguro la desarrollarán de forma muy satisfactoria para el bien del país y sus habitantes y les deseo éxito en su gestión”, señaló.