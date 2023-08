Este martes 22 de agosto, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) iniciará una paralización de advertencia a nivel nacional, acusando no tener “respuestas oficiales” por parte del Gobierno a sus exigencias.

Gabriela Flores, presidenta del gremio, indicó que esta movilización se da, entre otras cosas, por los retrasos en el incentivo al retiro, el desconocimiento respecto a la asignación del “trato usuario“, además de la violencia del cual son víctimas día a día en los recintos de salud.

“A nosotros como organización nuevamente nos obligan a salir a la calle porque hemos estado con el Ministerio de Salud trabajando en algunas mesas, que tiene que ver con un acuerdo de trabajo que firmó la ministra y el subsecretario, pero no hay respuestas oficiales“, señaló.

“Aún no conocemos si va a haber algo legal para la falta de cupos del incentivo al retiro, no tenemos claro el diferencial del ‘trato usuario’, también nos preocupa el financiamiento del APS, y otros temas que el Ministerio no ha resuelto con claridad que tiene que ver con las pasantías 2023″, agregó Paredes.

En esa línea, la presidenta de la Confusam dijo que “la próxima semana tenemos el Congreso Nacional, donde se toman decisiones políticas, directrices de lo que vamos a hacer, y ahí nos mandarán a qué vamos a hacer en el mes de septiembre“.

Las y los trabajadores de la salud primaria, que incluye a funcionarios de Cesfam y postas, marcharán en distintos puntos del país, mientras que en Santiago la movilización arrancará a eso de las 11:30 horas, con dirección al Ministerio de Salud.

Asimismo, enfatizaron que los funcionarios de las regiones afectadas por el sistema frontal fueron liberados de esta determinación para apoyar a la ciudadanía.