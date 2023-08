Alza de 10 pesos: este domingo comienzan a regir las nuevas tarifas en el transporte público de Santiago

Este domingo comenzará a regir el alza de 10 pesos en el valor del pasaje del transporte público en Santiago, medida anunciada por el Ministerio de Transportes y que según el jefe de esta cartera, Juan Carlos Muñoz, se generó, ya que existió una presión inflacionaria que hacía inevitable este aumento en el valor del pasaje.

El panel de expertos había planteado un aumento en la tarifa general del transporte público de 20 pesos, pero el Gobierno tomó la decisión de financiar la mitad de esta subida con recursos del subsidio del transporte público.

Evasión

Uno de los factores para justificar esta nueva tarifa se da en los altos índices de evasión en la locomoción colectiva, algo a lo que se refirió la exministra de Transportes y actual presidenta de Evópoli, Gloria Hutt.

“El sistema para financiarse tiene dos fuentes, la recaudación por pasaje y los subsidios, y es más o menos mitad mitad. En la medida que la recaudación por pasaje no se cubre completamente, el subsidio tiene que aumentar, y aumenta doble porque además tiene un reflejo en regiones”, expuso la extitular de la cartera.

En tanto, un grupo de usuarios del transporte público señaló que este aumento si repercute en sus bolsillo, pero también, hay posturas que piensan que 10 pesos no es un aumento tan relevante a la tarifa.



¿Una mayor alza?

El académico del Departamento de Ingeniería y Transporte de la Universidad Católica, Ricardo Urtubia, enfatizó en que esta alza de 10 pesos debería haber sido mucho mayor, y también valoró este tope de 38.000 pesos pagando con el sistema de código QR.

“En la práctica, si tú miras el cálculo de cuánto debería haber subido el pasaje, según el polinomio que se usa para eso, para calcular eso, debería haber subido como 250 pesos, y entonces que suba 10 en verdad no es nada”, expuso.

“(El QR) me parece que es una buena, es una súper buena manera porque se empieza a parecer a lo que vemos en otros lugares del mundo que tú puedes suscribirte al transporte público. No es exactamente lo mismo, pero se empieza a aproximar. Hay otros lugares del mundo en que tú dices mira yo voy a pagar mi pase mensual y con ese pase yo me subo y me bajo de todos los buses y el metro, los trenes, lo que sea”, agregó el académico.

Luego de cuatro años, recordemos el aumento en 30 pesos que tuvo la génesis del estallido social, se producirá el alza de 10 pesos en el valor del pasaje de locomoción colectiva en la Región Metropolitana.

La subida que excluye la tarifa estudiantil y del adulto mayor, las que se mantendrán congeladas por lo menos hasta finales de este año 2023.