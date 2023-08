Hombre asegura en charla de ministros Marcel y Jara que solo hay gente de la “misma afinidad política”

En el marco del conversatorio “Mejores Pensiones y Pacto Fiscal para Chile”, celebrado en Chillán, un asistente lanzó un llamado a la reflexión ante los ministros Jeannette Jara (Trabajo) y Mario Marcel (Hacienda). El evento, tuvo lugar en la Universidad del Bío-Bío el miércoles 16 de agosto, y su fin era informar sobre estas dos reformas.

En el encuentro, un asistente expresó la siguiente inquietud: “Más que una pregunta, quiero hacer una reflexión. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá, por no decir todos, somos afines al gobierno. Y estamos de acuerdo con las reformas que están haciendo ustedes, con los proyectos que están llevando adelante. Bastó que llegaran ustedes y hay un aplauso unánime. O sea, somos todos del mismo bando“.

Luego, agregó: “Mi reflexión es: ¿qué ganamos con esto? Yo creo que estas charlas y esta aclaratoria de la reforma que están haciendo ustedes, deberían hacerlas en medios masivos. Porque no se olviden que en este país está ganando la derecha, y está arrasando. Aquí al lado también arrasó la derecha, en Argentina“.

“Esa gente que no entiende mucho, el voto de ellos vale exactamente igual que el de nosotros. Disculpa la frase, pero el voto de la persona que no tiene idea de nada, vale exactamente igual que el suyo, el mío y el de nosotros. Entonces, esto debería ser para ese tipo de gente, para que entienda“.

Tras ello, el hombre también mencionó el eslogan “con mi platita no”, utilizado a modo de campaña por la derecha. “La derecha logró meter aquí en Chile esa famosa frase ‘con mi platita no’. Por favor, eso es una burla. Y hay mucha gente que los siguen“, sostuvo.

El fin de la intervención y la respuesta de Marcel

Más adelante, el asistente señaló que un evento informativo así “deberían hacerlo en medios de comunicación masivos para que esto llegue a ese tipo de gente. Ojalá que se logre hacer eso. Porque he visto que en las encuestas hay mucha gente que no está de acuerdo con las reformas que se están haciendo, y gente pobre. Yo conozco gente pobre, más pobre que yo”.

“Pero yo veo la cosa un poco difícil un poco difícil, porque nosotros acá estamos conversando entre puras personas con una misma afinidad política. Esto, inténtelo ustedes, no sé de qué forma, pero que llegue a ese tipo de gente, que no cacha ni una. Disculpe la frase“, adicionó y cerró.

Finalmente, el ministro Marcel fue quien le contestó, y señaló que “nosotros no vamos a puras actividades con partidarios de gobierno. Nos toca ir a la televisión, nos toca dar entrevistas en los medios, en las radios. Aquí no le prohibimos a alguien que no fuera partidario del gobierno que entrara“.