Levantan urgente búsqueda de hombre desaparecido en la Quebrada de Macul ante llegada de sistema frontal a la capital

El pasado 8 de agosto, en el Parque Quebrada de Macul, desapareció Alex Vivanco de 54 años, hecho que desplegó una búsqueda de los equipos de emergencia de la Municipalidad de La Florida, más aún, ante el sistema frontal que se acerca a la zona centro-sur del país.

“Se perdió contacto telefónico porque desde el momento en que él salió ya no hubo comunicación, no llegaban mensajes, no se recibían llamadas”, expuso Valeska Kackschis, prima del hombre perdido, según recogió T13.

“Se puso la denuncia de presunta desgracia el viernes 11 y ayer (17 de agosto) se dio aviso de que Fiscalía había recibido la denuncia, pero el fiscal debía investigar antes de dar la orden para la búsqueda”, agregó la familiar del desaparecido.

En esa línea, la mujer detalló que “el cerro era su segunda casa; él acá venía a meditar, el cerro le provocaba relajación que solo él sabía porque era su conexión. Igual está pasando por una depresión e imaginamos que eso igual ha gatillado un poco más en esa situación”.

En tanto, el medio citado, comunicó que la Municipalidad de La Florida desplegó algunos drones y equipos de emergencia para facilitar la búsqueda del desaparecido, esto, a causa de la preocupación que existe por la lluvia que se avecina a la capital.