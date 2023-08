“Me pegaron patadas en las costillas”: mujer es condenada por agredir a su suegra de 82 años

Una mujer de 50 años ha sido condenada a una pena de 541 días de presidio por causar graves lesiones a su suegra de 82 años en la comuna de Santo Domingo, en la región de Valparaíso.

Los lamentables hechos tuvieron lugar el 29 de enero de 2022, cuando la mujer agredió a su entonces suegra, ocasionándole fracturas graves. Ambas residían en la misma parcelación pero en casas diferentes. De acuerdo al Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de San Antonio, la agresión se desencadenó a raíz de una discusión.

La adulta mayor estaba en su vivienda cuando visitó la casa de la pareja de su hijo. Durante una discusión en este lugar, la agresora la atacó y la tiró al suelo. Como resultado de la agresión, la víctima sufrió una fractura en su clavícula derecha, fractura de la tercera costilla derecha, hematoma en el hombro y mama derecha, con un tiempo de recuperación e incapacidad de 75 días, según reportó Diario El Líder.

“Empezaron a pegarme, me tiraron al suelo, me pateaban, qué no me hicieron. La mujer (imputada) y la hija de ella me hicieron eso. Caí al suelo, me pegaron patadas en las costillas. Me quebraron el huesito de acá del brazo, el derecho. Me pegaron y todavía me duele mucho”, detalló la víctima.

Libertad vigilada

El Tribunal Oral en lo Penal determinó que la acusada fue culpable del delito de lesiones agravadas en un contexto de violencia intrafamiliar. La condena fue de 541 días de presidio, acompañada por una pena accesoria de prohibición de acercamiento a la víctima, su domicilio y lugares habituales durante dos años.

Dado que la agresora no tenía antecedentes penales previos, el tribunal permitió que cumpla su condena fuera de la cárcel bajo libertad vigilada intensiva. Esta sentencia refleja la gravedad de la situación y la firme postura de la justicia contra la violencia intrafamiliar.