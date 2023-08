Juez Daniel Urrutia queda fuera de la causa por malversación de fondos contra exdirector de la PDI

El exdirector de la Policía de Investigaciones -PDI-, Héctor Espinosa, llegó, este miércoles, a eso de las 09:00 horas, hasta el Centro de Justicia de Santiago, a enfrentar la audiencia de preparación del juicio oral por delitos de corrupción. En el procedimiento, la defensa logró que Daniel Urrutia, el juez de la causa, fuera sacado por sus dichos en contra de las policías, que mostrarían “enemistad, odio, resentimiento o parcialidad”.

Espinosa, al llegar, evitó realizar declaraciones en profundidad, pero al ser consultado por ADN, indicó que llega como “cualquier ciudadano” a enfrentar la justicia, reiterando su inocencia.

“Soy un ciudadano como cualquiera (…) Tengo instrucciones de mi abogado de no hablar con los medios de comunicación. Uno no puede defenderse por los medios de comunicación, yo he sido siempre respetuoso de eso, voy a llegar hasta el final como cualquier ciudadano, me voy a defender y voy a defender mi inocencia“, aseguró Héctor Espinosa minutos antes de enfrentar la audiencia.

Malversación de fondos por $146 millones

El exdirector de la PDI, Héctor Espinosa fue formalizado por la Fiscalía Regional de Magallanes a través del persecutor Eugenio Campos por los delitos de malversación de fondos públicos por $146 millones, lavado de activos y falsificación de instrumento público.

Por estos delitos, el Ministerio Público pide 20 años de presidio, luego que la investigación realizada en 2020 indicara que Espinosa habría desviado los dineros hacia su cuenta personal a través del lavado de activos y la falsificación de instrumento público, delitos en los que además está implicada su esposa.

Sobre esto, anteriormente el fiscal Miguel Ángel Orellana había indicado que se “pretende fundamentalmente realizar de forma rápida la audiencia de preparación de juicio oral, depurar la prueba y ser capaces de llevar este caso al Tribunal Oral y poder realizar el juicio contra Espinosa y su cónyuge”.