CEO de Verano Energy valora el potencial de Chile en el desarrollo de la energía solar e hidrógeno verde

En otro capítulo de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con Dylan Rudney, CEO de Verano Energy, sobre el desarrollo de las energías renovables y el potencial que tiene Chile en esta materia.

Un punto a tener en cuenta es que, dentro de este tipo de energías no convencionales, las tecnologías eólicas y solares se han posicionado como líderes en consumo. Además, cada vez más se están cumpliendo las metas para que la matriz energética nacional tenga más fuentes limpias.

Frente a esto, y haciendo un análisis general y simplificado, el invitado destacó que “Chile tiene el mejor recurso solar del mundo“. También enfatizó en que aquí no hay presencia de “hidrocarburos, no tiene carbón, no tiene gas, no tiene petróleo, entonces, es el mercado perfecto para la energía solar”.

Respecto a la inversión que han realizado la compañía en el país, conforme al auspicioso escenario, Rudney mencionó: “Nosotros solamente invertimos en proyectos rentables, es decir, buscamos proyectos sostenibles (…) nos gustan proyectos que sean verdes“.

Así, al momento de realizar trabajos e inversiones en el país se consideran diversos factores, incluyendo las condiciones políticas y legales que marcan los trazos. Considerando esto, el representante de Verano Energy identifica como un “problema”, aunque menor, la sobreproducción de cada productor.

“Ha habido una sobreproducción de energía solar. La industria creció más rápida que la demanda, pero eso es un problema de cada generador, no necesariamente del usuario final”, comentó.

La importancia del almacenamiento

Teniendo en cuenta los desafíos concretos de las empresas y el propio Gobierno conforme al desarrollo de las energías renovables, el principal factor a trabajar tiene que ver con el almacenamiento.

Al generar una gran cantidad de energía, se debe buscar la manera de almacenar toda la producción. Asimismo, en su momento se contempló como plan nacional la opción de ser exportadores. Ante esto, Dylan Rudney apeló a un tema netamente de “capacidad”.

“Cuando uno piensa en almacenar, piensa en baterías“, indicó el especialista, aunque enfatizando en que “es más una solución de unas horas“, por más que pueda “ayudar en la estabilidad del sistema de Chile”.

El hidrógeno verde

Si hablamos de energías renovables en el país y un trabajo real con miras al futuro en esta materia, este recurso es uno de los más cotizados y de los que marca tendencia en lo que refiere a las combustiones alternativas para la energía limpia.

Rudney hizo hincapié en que “la oportunidad de almacenamiento más grande e importante es a través de hidrógeno verde (…) y Chile tiene las mejores condiciones del mundo para poderlo hacer”.

Además, desde el Gobierno se planteó una estrategia nacional para potencial esta industria de la cual se esperan obtener importantes beneficios. El CEO de Verano Energy apuntó a las aristas que se considerarían al momento de poder exportar este recurso.

“La variable más importante es el costo de la electricidad que usas para producir el hidrógeno. El costo de la electricidad, en particular la electricidad verde, la más barata viene de la energía solar, y la energía solar más barata viene desde donde está el mejor recurso solar -Chile-“, añadió.

Implementación de proyectos

A pesar de que el invitado reconoce y valora que “el sistema del Gobierno tiene buenas ideas”, aún se necesitan hacer mejoras y trabajos claves. Esto, considerando que también hay más países buscando crecer en este tipo de tecnologías con miras a las energías renovables.

Esto haría más difícil salir al mercado, ya que “esto no sería competir con el vecino, sino que competir con el mundo“. Es por esto que se podría requerir más apoyo de las autoridades, especialmente en la forma y velocidad para concretar los proyectos.

“Lo que es una desventaja para Chile es que no vamos a poder llegar con los proyectos tan pronto como los otros países”, reflexionó, asegurado que “la velocidad con la que vamos a poder avanzar” es la clave.