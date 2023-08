“Capacitar y dar oportunidades de venta”: alcaldesa Matthei habla de la iniciativa que busca impulsar a los comerciantes de Providencia

En otro episodio de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sobre la Dirección de Desarrollo Local que busca impulsar el crecimiento económico y comercial de los vecinos.

Se trata de una iniciativa también conocida simplemente como el HUB y que lo que hace es “agrupar a todos los negocios que hay en distintos barrios. Les ayudamos y los invitamos a que crearan asociaciones gremiales. De alguna manera, ayudamos a crear una cámara de comercio de Providencia“.

“Uno de nuestros fuertes es ayudar a todo nuestro comercio establecido”, enfatizó. Sin embargo, plasmó su preocupación debido a que “las ventas están bajísimas” en comparación a un año normal. Esto, aludiendo principalmente a la crisis económica.

Ante esto, la jefa comunal mencionó que están “buscando cómo hacer ferias, eventos” y “formas de atraer gente de tal manera que, nuestros emprendedores que están instalados puedan salir adelante“.

Trabajo especializado con los emprendedores

Más allá del trabajo generalizado que se hace con el comercio dentro de la Dirección de Desarrollo Local, Matthei hizo hincapié en otra área específicamente dedicada a los casos puntuales de los emprendedores de la comuna.

En este sentido, detalló que hay un grupo, “generalmente mujeres, que saben hacer algo, pero no saben vender y no tienen oportunidades, no saben cómo hacer publicidad. Entonces, ahí -a ellas- las capacitamos“.

“Les hacemos cursos (…) como vender a través de Instagram, como pagar impuestos, como formalizarse; las vamos empujando a que ojalá se formalicen”, explicó, asegurando que la preocupación está en “capacitar y dar oportunidades de venta”.

El financiamiento

Uno de los puntos más se suele consultar en este contexto es el de la financiación de proyectos y negocios, sobre todo a quienes recién comienzan con un emprendimiento. Si bien muchos buscan una inyección de recursos como tal, la alcaldesa sostiene que en el marco del HUB optan por otro tipo de ayuda.

“Nosotros les ensañamos a postular a los distintos fondos que hay. En general, salvo muy raras ocasiones, no damos financiamientos“, explicó, haciendo referencia a casos extremos como los ocurridos para el Estallido Social.

De esta manera, Evelyn Matthei enfatiza en la línea de capacitación y acompañamiento que se trabaja en la Dirección de Desarrollo Local de Providencia, apelando al crecimiento real y propio de cada emprendedor.

Trabajo en el HUB

Respecto a lo que es formar parte de esta iniciativa, la edil destacó lo que es un “tercer tipo de emprendimiento, de innovación”, teniendo relación directa con el municipio mediante sus proyectos.

“Postulan una o dos veces al año, seleccionan a las que son prometedoras y tienen un año, o dos, de estadía en el HUB“, consignó, destacando que es una especie de cowork en el que “se van apoyando mutuamente“.

Además, valoró el hecho de que “como Municipalidad los acompañamos en hacer pilotos que nos puedan servir a nosotros”. De esta manera, son una especie de potenciador al mismo tiempo que se transforman en cliente.

Puedes conocer más información sobre el apoyo de la Dirección, los trabajos en el HUB, los departamentos de Empleo, Innovación, Emprendimiento y todos los detalles AQUÍ.

Situación de los locales nocturnos

Al hablar de comercio también debemos considerar la vida nocturna y todos los negocios establecidos que funcionan como un punto llamativo y de atracción dentro de la comuna. Así, hay casos emblemáticos que han cerrado por no renovar patentes, lo que ha generado más de alguna polémica.

En este escenario, Evelyn Matthei reconoce que es “una situación que hay que manejar con mucho cuidado”, identificando la realidad de los locatarios y también de los vecinos que “tienen necesidad de dormir“.

“Estamos muy consientes que Providencia es una comuna muy entretenida donde la gente viene a pasarlo bien (…) eso es parte de Providencia y queremos que siga siendo parte“, contrastó.

“Lo que estamos haciendo para poder lograr la convivencia entre la gente que necesita dormir, pero al mismo tiempo los locales que nos dan vida a Providencia, es que les permitimos que se instalen, pero exigimos buen comportamiento“, explicó la edil.