La emotiva travesía de DimeNacho para despedir a MaruRockets: “Un último adiós al amor de mi vida”

Este sábado se está llevado a cabo la misa y funeral de la influencer María Ignacia Celedón, más conocida en el mundo digital como MaruRockets. Esto tras un fatal accidente automovilístico en Punta Arenas, donde también estuvieron involucrados Ignacio Carrasco (DimeNacho) y Shin Yang (Shinipan).

La instancia tiene lugar en la catedral castrense Nuestra Señora del Carmen en la comuna de Providencia, región Metropolitana. Hasta ese punto llegaron familiares y amigos para despedir a la joven. Desde su círculo íntimo señalaron que esperan que la recuerden como una “oda a la vida”.

El último adiós de MaruRockets será a eso de las 15:00 horas en el Parque Sendero, en la comuna de Maipú. En tanto, DimeNacho, quien fue la pareja de la influencer, entregó una actualización sobre su estado a través de sus redes sociales.

“Ya había aceptado que era imposible tener el alta médica y encontrar un vuelo tan pronto y estaba en paz con eso”, comenzó diciendo junto a una foto al interior de un avión comercial.

“Los planetas mágicamente se han alineado para permitirme ir al último adiós del amor de mi vida, mi Marulita preciosa”, añadió Carrasco, quién prometió contar cómo hizo para volver a la capital en tiempo récord.

“Me duele todo física, mental y emocionalmente, pero soy un afortunado de poder convertirme en testimonio y extensión del amor que me dio la Nachita”, cerró.

En tanto, el creador de contenidos también escribió en su Twitter, acompañando una postal junto a su amada. “Somo Nachita y Nachito hasta la útima parada de tu cohete en mi corazón”, escribió.

Me sanaste el corazón y el alma. Me enseñaste que soy una persona pura y preciosa. Me diste la seguridad de querer formar una familia y saber que valgo lo suficiente como para merecer una.

Somos Nachita y Nachito hasta la última parada de tu cohete en mi corazón ♥️ 🚀 pic.twitter.com/UQSXpqxvXO

